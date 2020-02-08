تطوير أسرع جهاز لتشخيص "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن علماء من جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا تطوير أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد.



وأوضح العلماء في مؤتمر صحفي في معرض الكشف عن الجهاز الجديد أنه يستطيع باستخدام شرائح إلكترونية خاصة رصد الفيروس خلال 40 دقيقة من لحظة أخذ العينة وإجراء الاختبار، مقارنة بتكنولوجيا "تفاعل البوليمارات المتسلسل" (بي سي آر) المستخدمة حاليا، والتي تستغرق ما بين ساعة ونصف و3 ساعات للكشف عن الفيروس.

Advertisements

وأضافوا أن الكشف المبكر عن الأشخاص المصابين بالفيروس الجديد صار تحديا محدقا في أنحاء العالم، في الوقت الذي يواصل فيه الوباء انتشاره.

يذكر أن الإدارة الأمريكية تعتزم تقديم 100 مليون دولار لمساعدة الدول التي انتشر فيها الفيروس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إنها أمرت هذا الأسبوع بنقل أكثر من 16 طنا من المعونات الطبية التي تم التبرع بها إلى الصين، منها أقنعة ومعاطف ومواد لحماية الجهاز التنفسي.