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هواوي تهيمن على مبيعات الهواتف الذكية في البرتغال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

هواوي تهيمن على مبيعات الهواتف الذكية في البرتغال

متابعات_الخليج 365

قالت شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة "هواوي" إنها تهيمن على ثلث مبيعات الهواتف الذكية في البرتغال رغم ما تواجهه من إدعاءات أمريكية حول أجهزتها وبفضل 70 تطبيقاً صممتها خاصة للسوق البرتغالية. 

 

ونقلت صحيفة "sapo" البرتغالية عن شين يون مدير "هواوي" في البرتغال قوله إن مبيعات الشركة آخذة في النمو بالبلاد، موضحاً: "استحوذنا على واحد من كل 3 هواتف بيعت في البرتغال خلال العام الماضي".

 

وبحسب يون، يرجع سبب تصدر "هواوي" إلى أن الشركة ابتكرت 70 تطبيقاً برتغالياً.

 

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وتابع: "نتوقع أن يصل العدد إلى 175 تطبيقاً بحلول مارس/آذار المقبل".

 

وقال يون إن شركته ستظل تعتمد على خدمات أندرويد المفتوحة التي اعتاد عليها المستخدمون، لكن بحلول نهاية الربع الأول من عام 2020، ستكون جميع هواتفها الذكية مهيئة للعمل بنظام تشغيل EMUI 10 الذي تبتكره.

 

وأوضح أن النظام لن يتضمن تطبيقات Google لكنه سيقدم تطبيقات بديلة بنفس الإمكانيات.

 

 وقال إن أجهزة 5G التي تقدمها الشركة ستكون "أسرع من أجهزة المنافسين".

 

ومن المتوقع أن يتم بدء تشغيل هواتف الجيل الخامس في البرتغال بحلول منتصف العام الجاري، وفقاً لهيئة الاتصالات البرتغالية.

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