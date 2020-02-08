شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام عراقية: إصابة جندى بجروح خطيرة فى انفجار بجنوب بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام عراقية إصابة جندى بجروح خطيرة بانفجار جنوب بغداد، وفق خبر عاجل ذكرته فضائية العربية.
يذكر أن مصدر فى الشرطة العراقية، أفاد أمس الجمعة، أن ثلاثة مدنيين أصيبوا بانفجار عبوة ناسفة داخل عجلة لنقل الركاب جنوب شرقى بغداد، وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا (نقل ركاب)، انفجرت ضمن منطقة جسر ديالى، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح".
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.
يذكر أن محافظ النجف أكد أنه تم تشكيل لجنة تحقيق فى الأحداث، التى وقعت فى ساحة الصدرين، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، وكان المتظاهرون العراقيون فى كربلاء دعوا إلى تنظيم "مسيرة مليونية"، باتجاه ساحة الأحرار وسط المدينة، وطرد ممثلى الأحزاب منها.
ومن جانبه طالب آية الله العظمى على السيستانى، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، الجمعة، القوى الأمنية العراقية بتحمل مسئولياتها فى حماية المتظاهرين، مؤكدا على القوى الأمنية العراقية، كشف المعتدين على المتظاهرين، منددا بالعنف الذى مورس على المتظاهرين فى النجف.
وأكد السيستانى "حددنا سابقا رؤيتنا لتجاوز الأزمة السياسية فى العراق"، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.
وفى وقت سابق ندد السيستانى استخدام القوة لإخلاء مخيمات المحتجين فى جميع أنحاء البلاد وجدد الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، وأدان السيستانى، الذى ألقى وكيل عنه خطبته أثناء صلاة الجمعة الماضية، فى مدينة كربلاء، بشدة خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام فى الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام عراقية: إصابة جندى بجروح خطيرة فى انفجار بجنوب بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.