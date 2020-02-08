شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات برلمانية فى العراق من عواقب عدم فحص السفن القادمة من الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب العراقى جمال المحمداوي، وزارة الصحة ببلاده إلى ضرورة الإسراع فى توجيه لجان طبية لميناء "أم قصر" بالبصرة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بحق الكوادر الصينيين والفلبينيين والأشخاص القادمين من بكين لتجنب ظهور فيروس "كورونا" الجديد فى العراق.

وقال المحمداوى ـ فى لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت ـ إن السفن والبواخر القادمة من الصين تدخل إلى ميناء "أم قصر" دون جراء أى فحوصات للتأكد من خلوهم من هذا الفيروس المميت الذى ظهر أواخر شهر ديسمبر الماضى فى بكين.

وأضاف" إن بعض الدول ترفض دخول هذه البواخر إلى الموانىء لاحتمال نقل الفيروس لأراضيها، مؤكدا أهمية وجود فرق صحية فى كافة المنافذ البحرية العراقية".

وقد عبر رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوى عن استياءه الشديد من رفع صورته مدمجة بعلامة "أكس" خلال احتجاجات المواطنين فى الساحات.

ووجه "علاوى" كلمة إلى الشعب العراقى، نشرت نصها وكالة الأنباء العراقية "واع" قائلا :"ما يمرّ به بلدُنا العزيزُ من ظروفٍ صعبة، ومحنةٍ تلدُ مشاكل إضافية، تستدعى منّا المكاشفة والوضوح، والتآزر واستدعاء كلّ جهدٍ ممكن، لأجل السير باتجاه صحيح،.

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وأضاف إن:" ما حدث من أوضاع مؤسفةٍ ومؤلمة فى اليومين الأخيرين، مؤشّرٌ خطير على ما يحدث، وما يُمكن أن يحدث، من سقوط شهداء وجرحى فى كل سوح الاحتجاج ، وإن هذا الوضع ليس مقبولاً بالمرّة، وأن مَن فى الساحات هم أبناؤنا السلميّون، الذين يستحقّون كلّ تقدير واحترام، وواجبنا خدمتهم وسماعُ صوتِهم، لا أن يتعرّضوا للقمع والتضييق".

وتابع إن :"الممارسات هذه تضعنا فى زاويةٍ حرجة، لا يُمكن حينها الاستمرار بالمهمة الموكلة إلينا مع استمرار ما يتعرض له الشباب، فلم نأتِ لهذه المهمة الوطنية إلاّ من أجل بناء ما تهدّم، وليس من الأخلاقى القبول بتصدّر المشهد، وتسنّم المهمة، بينما يتعرّض أبناؤنا لما نعرفه من ممارسات تُدمى القلب والضمير.

وأضاف إن:" احترام الرأى والرأى الآخر هو أهم ما يجب أن نسعى له فى هذه الفترة، ولا أخفيكم، أننى شخصياً لا أرفضُ أن تتعرض صورتى الشخصية إلى علامة أكس فى الساحات، بقدر رفضى واستهجانى ووقوفى التام ضد مهاجمة مَن رفعوا هذه الصورة، فالمواطن حرّ كريم بإبداء رأيه، وواجبنا هو الارتقاء بخدمته وحمايته واحترامه" مضيفًا :" أولوية الحكومة المقبلة، وتحت البند الأول، هو إجراء تحقيقات جدية بشأن الخروقات التى تعرض لها أبناؤنا، من المتظاهرين والقوات الأمنية، ومحاسبة كلّ مَن يقف وراءها، كائناً مَن كان، ولأى جهةٍ انتسب، فالدمُ العراقى خطّنا الأحمر الوحيد، الذى لا كرامة لنا ولا احترام إن تمّ سفكه أمام أعيننا".