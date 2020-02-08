حرائق هائلة في غابات شمال إيران

صحيفة الخليج الالكترونية

اندلعت فجر اليوم السبت، حرائق هائلة في الغابات الواقعة شمال إيران، في وقت تسعى الحكومة إلى محاولة السيطرة عليها.

واندلعت معظم حرائق الغابات، في محافظة غيلان، التي تقع شمال البلاد، وتقوم الحكومة الإيرانية بمحاولة السيطرة على تلك الحرائق، التي امتدت إلى مناطق اخرى.

وتعد محافظة غيلان من أجود وأفضل الأراضي الزراعية في إيران، وتضم حوالي 6000 هكتارا من الغابات ومثلهم من الأراضي العشبية.