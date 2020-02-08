- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
اندلعت فجر اليوم السبت، حرائق هائلة في الغابات الواقعة شمال إيران، في وقت تسعى الحكومة إلى محاولة السيطرة عليها.
واندلعت معظم حرائق الغابات، في محافظة غيلان، التي تقع شمال البلاد، وتقوم الحكومة الإيرانية بمحاولة السيطرة على تلك الحرائق، التي امتدت إلى مناطق اخرى.
وتعد محافظة غيلان من أجود وأفضل الأراضي الزراعية في إيران، وتضم حوالي 6000 هكتارا من الغابات ومثلهم من الأراضي العشبية.
كانت هذه تفاصيل خبر حرائق هائلة في غابات شمال إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.