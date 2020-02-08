- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت شركة تطوير التعليم القابضة، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى «محلل الخزينة».
واشترطت الشرطة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها ، ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال عمليات المحاسبة أو الخزينة، ويجيد استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس، يجيد اللغتين.
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.