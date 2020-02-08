وظائف شاغرة في شركة تطوير التعليم

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة تطوير التعليم القابضة، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى «محلل الخزينة».

واشترطت الشرطة أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها ، ولديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال عمليات المحاسبة أو الخزينة، ويجيد استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس، يجيد اللغتين.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والتقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي اضغط هنا