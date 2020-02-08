السفارة السعودية في لندن تدعو المواطنين لتوخي الحيطة

صحيفة الخليج الالكترونية

طالبت سفارة السعودية لدى بريطانيا المواطنين السعوديين الموجودين فيها بتوخي الحيطة والحذر بسبب سوء الأحوال الجوية، وتوقُّع أمطار ورياح شديدة في بعض المناطق في المملكة المتحدة.

وذكرت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر” نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وتوقُّع أمطار ورياح شديدة في بعض المناطق في المملكة المتحدة، وإغلاق الحدائق يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2019م، تأمل السفارة من المواطنين كافة توخي الحيطة والحذر، والتواصل مع الشرطة والسفارة في حالة الطوارئ”.