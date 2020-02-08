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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أبل ووتش" تتفوق على الساعات السويسرية في مبيعات 2019 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
متابعات_السعودية نيوز
تخطت مبيعات ساعات "أبل ووتش" الموصولة للمرة الأولى وبكثير مجموع ما باعته شركات صناعة الساعات السويسرية في عام 2019، حسب ما جاء في دراسة لشركة "ستراتيجي أناليتيكس".
وباعت مجموعة "أبل" نحو 31 مليون "أبل ووتش" في العالم السنة الماضية بزيادة نسبتها 36% سنويا، في حين أن الماركات السويسرية مجتمعة باعت ما يزيد بقليل عن 21 مليون ساعة بتراجع نسبته 13% على ما أفاد المصدر نفسه.
وأمام التراجع العام لمبيعاتها، باتت الشركات السويسرية تركز على الساعات الفاخرة التي تقترحها ماركات مثل "باتيك فيليب" و"روليكس"، فتبيع عددا أقل لكن بأسعار مرتفعة.
وقال اتحاد صناعات الساعات في سويسرا إن "الساعات التي يزيد سعرها عند التصدير عن 3 آلاف فرنك سويسري (أكثر بقليل من 2800 يورو)، سجلت ارتفاعا كبيرا مع زيادة في القيمة بلغت 12,9%.
وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة في عائدات صادرات مجموع الساعات السويسرية في السنوات الثلاث الأخيرة. وقد ازدادت في عام 2019 عن 20 مليار يورو.
وعلى سبيل المقارنة، فإن مجموع قيمة الإكسسوارات التي باعتها "أبل" من سماعات وساعات وغير ذلك، وصل إلى 22 مليار يورو في 2019. وتفيد تقديرات المحللين بأن مبيعات "أبل ووتش" التي لا تنشر الشركة الكاليفورنية تفاصيل عنها، تزيد بقليل عن 12 مليار دولار.
وتعاني ماركات الساعات السويسرية المتدنية أو المتوسطة الكلفة والتي تصنع أيضا تصاميم إلكترونية، خصوصا من منافسة "أبل" وشركات صناعة "الساعات الذكية" الأخرى.
وتهيمن "أبل" التي طرحت "أبل ووتش" في عام 2015، على قطاع الساعات الموصولة، حيث تسيطر على نصف السوق وفق "ستراتيجي أناليتيكس".
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