استقرار سعر الدولار في مصر اليوم السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، خلال التعاملات الصباحية لدى مكاتب الصرافة وفروع البنوك في الفنادق والمطارات، وبقي متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي المصري عند 15.72 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.



أما في البنوك الحكومية والخاصة فقد سجل الدولار 5 أسعار مختلفة أمام الجنيه المصري.

ووصل الفارق بين أعلى سعر للدولار وأقل سعر للعملة الخضراء إلى 7 قروش كاملة، حيث سجل 15.88 جنيه في بنك المشرق، في حين سجل 15.81 في البنك التجاري الدولي.

وكان سعر الدولار قد سجل تراجعا ملحوظا منذ نهاية العام الماضي، ثم واصل موجة التراجع أمام الجنيه المصري مع بداية العام الجاري.

وتضاربت توقعات المحللين حول مستقبل الجنيه، حيث توقع بنك الاستثمار فاروس أن يواصل الجنيه المصري ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 15 جنيها لكل دولار قبل نهاية عام 2020.

في حين ترى كالي دافيس، المحللة لدى مؤسسة "إن.كيه.سي"، أن الصعود القوي للجنيه خلال الأشهر الماضية سيتحول إلى اتجاه معاكس في أبريل/نيسان 2020 عندما يحين موعد سداد مصر لسندات دولية بمليار دولار.

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وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن ينخفض الجنيه إلى 16.10 للدولار الواحد بنهاية يونيو/حزيران المقبل.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق مسجلا 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي عند 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في المصرف المتحد.

وسجل الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنوك مصر وعودة والعربي الأفريقي والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وقناة السويس ومصر إيران "ميد بانك" وبلوم مصر وكريدي أجريكول والإسكندرية.

وسجلت العملة الخضراء سعرا رابعا لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنك الأهلي اليوناني.

وسجلت شاشات بنوك البركة والمصري الخليجي والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" سعرا خامسا للدولار عند 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 17.23 جنيه للشراء مقابل 17.42 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.31 جنيه للشراء و20.57 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، كما سجّل الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع. فيما سجل الدينار الكويتي 51.43 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.