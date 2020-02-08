شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. توقعات بسقوط امطار والكويت 27 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية ، وتوقعات بسقوط امطار على معظم الانحاء.

السعودية 25 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، حائل، القصيم والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الامارات 18 درجة مئوية

يستمر الطقس السبت رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الغربية، يصبح صحواً ومغبر وغائم جزئياً أحياناً نهاراً، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الكويت ..درجة الحرارة 27 °ﻡ

نهارًا دافئ والرياح جنوبية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .