الغرباني: حزب الإصلاح سلَّم 17 لواء بأسلحتها للمليشيا في نهم

شن الكاتب الصحفي، سياف الغرباني، هجوما عنيفا على حزب التجمع اليمني للإصلاح، بعد تعليقات ناشطي الحزب على إعلان كتيبة جنوبية في سقطرى تأييدها للمجلس الانتقالي.

وكتب الغرباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": سلم الإصلاح 17 بأسلحتها لمليشيا الحوثي في جبهة نهم ومأرب، وقلب الدنيا لأن كتيبة جنوبية، بسقطرى، أعلنت تأييد مجلس جنوبي.

وأضاف الغرباني: جماعة الإخوان المسلمين مجمع كبير للحمقى.

واتهم الغرباني حزب الإصلاح أيضا بتسليم مديرية مجزر في مأرب لمليشيا الحوثي.

كما اتهم الغرباني الإصلاح بتسليم سلاح ثقيل للمليشيا، قائلا: هدايا الإصلاح الثقيلة للحوثي في نهم، وصلت محافظة الحديدة، في إشارة إلى أن الحوثيين يقاتلون في الحديدة بالسلاح الذي حصلوا عليه في جبهة نهم.

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