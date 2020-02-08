عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحب يتحدى كورونا.. زفاف جماعي بالكمامات في كوريا الجنوبية

السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

شهدت كنيسة التوحيد في كوريا الجنوبية، الجمعة، اقتران آلاف الأزواج وضع بعضهم الأقنعة الواقية، في مراسم زواج جماعية رغم المخاوف من انتشار فيروس "كورونا".



واقترن في هذه المراسم 6 آلاف شخص من 64 بلدا، ارتدوا الملابس نفسها، وألتقى بعض الأزواج للمرة الأولى في الأسابيع الأخيرة، و تزوجوا في أجواء احتفالية والتقطوا صورا جماعية وتلقوا التهاني من الأقارب والأصدقاء.

وسجلت في كوريا الجنوبية 24 إصابة بالفيروس الذي انتشر في الصين المجاورة حيث تم تأكيد وقوع 30 ألف حالة، ومنعت السلطات في سيول دخول الأجانب الذين زاروا ووهان مركز انتشار الوباء في الصين قبل فترة قصيرة، إلى أراضيها.

وألغيت المهرجانات ومراسم التخرج والحفلات خوفا من التجمعات الكبيرة التي قد تسهل انتشار الفيروس، وطلبت السلطات من المجموعات الدينية المختلفة التعاون من أجل احتواء انتشاره.

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وأبقت الكنيسة على مراسم الزواج الجماعي لأن "التحضيرات لها متواصلة منذ 4 سنوات" في إطار الاحتفالات بالذكرى المئة لولادة سون ميونج مون ، مؤسس الكنيسة لكن طلب من اتباع الكنيسة في الصين عدم المجيء إلى المراسم.

وتميزت كنيسة التوحيد بالزيجات الجماعية التي غالبا ما تقام في ملاعب ضخمة بمشاركة عشرات آلاف الأشخاص.

ونظمت مراسم الزواج الكنيسة، ووزع المنظمون أقنعة واقية على الحضور البالغ عدده 30 ألفا إلا أن البعض منهم فقط، وضعها على الوجوه.

وقالت شوي جي يونج التي تعرفت على زوجها قبل شهرين فقط ومن خلال الكنيسة: "أنا متأثرة جدا بزواجي اليوم"، وتابعت: "أكذب عليكم إن قلت لكم إنني غير قلقة من الفيروس، لكنني أشعر بأنني سأكون محمية من الفيروس اليوم".

وأكدت إيفلين شيمفويمبي الآتية من بوتسوانا مع زوجها الذي اقترنت به قبل 28 عاما، لحضور مراسم الزواج أنها غير قلقة بشأن الفيروس لأنها تؤمن بأن المراسم "بحماية الرب".