حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تدعو العراق إلى ضمان سلامة المتظاهرين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه، مجددا الحكومة العراقية إلى ضمان سلامة المتظاهرين السلميين فى جميع الأوقات، معربة عن قلقها إزاء تصاعد العنف في مدينة النجف بوسط العراق.

وقالت مارتا هورتادو، المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفى في جنيف، اليوم، إن من يزعم أنهم انصار مقتدى الصدر أطلقوا النار على متظاهرين معارضين للحكومة، وإن هذا الحادث الأخير يثير مرة أخرى مخاوف خطيرة بشأن عجز الحكومة المستمر عن الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي بحماية المتظاهرين من الهجمات، التى يقوم بها من يسمون بالميليشيات.

وأضافت المتحدثة أن شهودا أفادوا بأن مسلحين ينتمون إلى مقتدى الصدر أطلقوا أمس الأول النار على المتظاهرين في النجف، ما أدى ألى مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة أكثر من 75 آخرين، وإحراق خيام المتظاهرين.

وأشارت إلى أن الحادث جاء بعد محاولة سابقة لاقتحام موقع الاحتجاج في 3 فبراير فى وقت لم تتمكن قوات الأمن من حماية المحتجين.