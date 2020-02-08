بعد احتجازه.. عودة السفير البريطاني لدى إيران إلى طهران

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أعلن السفير البريطاني لدى إيران، روب ماكير، عودته إلى طهران التي غادرها الشهر الماضي بعد احتجازه من قبل قوات الأمن الإيرانية لفترة وجيزة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وقال ماكير باللغة الفارسية في فيديو عبر حسابه بـ"إنستجرام": "عدت مؤخرا من لندن إلى طهران، كانت زيارة مهمة خُطط لها من قبل".
وأضاف ماكير في الفيديو: "بريطانيا تريد استخدام آلية تسوية المنازعات في الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران، لإيجاد مسار للمضي قدما"، منوها بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على التزامها تجاه الاتفاق.
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وكان ماكير قد احتجز لفترة وجيزة الشهر الماضي، وقال مسؤولون إيرانيون إن ذلك كان بسبب مشاركته في احتجاج غير قانوني جرى في طهران ضمن موجة احتجاج طلابية، إلا أن السفير قال إنه كان يحضر وقفة تضامنية مع ضحايا حادث تحطم الطائرة الأوكرانية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت ماكير الذي تولى منصبه في 2018 للاحتجاج على الواقعة، ووصفه القضاء الإيراني بأنه "عنصر غير مرغوب فيه"، وغادر على إثرها البلاد.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.