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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Google Maps.. ١٥ عاما من المنافسة حولت العالم لخريطة رقمية

السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أصبح تطبيق خرائط جوجل Google Maps من التطبيقات التي لا غنى عنها لكل من يمتلك هاتفا ذكيا، فأيا ما كانت اهتماماتك أو تخصصك أو طبيعة حياتك، سواء كنت تستخدمه في عملك أو في اكتشاف أماكن جديدة.



وعندما انطلقت خدمة خرائط جوجل عبر الإنترنت قبل 15 عاما، لم يتوقع أحد المدى الذي يمكن أن يصل إليه انتشار هذه الخرائط وسطوتها في حياتنا العامة مستقبلا.

ولم تصبح فرص الخرائط الرقمية وقدراتها واضحة إلا بعد ذلك بعامين، وذلك عندما فتحت شركة آيفون الباب أمام حقبة الهواتف الذكية.

وقد أصبحت الهواتف الذكية اليوم، ومعها خرائط جوجل بشكل شبه دائم في كل جيب تقريبا، وأصبح من الصعب كثيرا أن يضل الإنسان طريقه عندما يعتمد على خدمة تحديد المواقع.

وتبين خدمة خرائط جوجل أماكن الازدحام وقت حدوثه مباشرة، وتظهر صور الأقمار الصناعية والصور التي تلتقطها كاميرات السيارات مشاهد الشوارع الخاصة بجوجل، والمناطق المحيطة بالمستخدم، بحيث صارت هذه الخدمة دليلا سياحيا عملاقا.

وتقدر المسافات التي جرى تصويرها من أجل خدمة خرائط جوجل ما يعادل 400 مثل لدورة حول الأرض، وتشكل الصور إجمالا نحو 16 مليون كيلومتر من المسافات الممتدة في الطرق والشوارع.

وكان هذا الجهد الكبير مجديا بالنسبة لشركة جوجل.

ومع انطلاق خدمة خرائط جوجل في الثامن من شباط/فبراير عام 2005، ربطت الشركة بين العالم الواقعي والصورة الرقمية.

وبذلك نشأ كتاب رقمي متخصص عملاق، يثري منصة الإعلانات الخاصة بجوجل عبر التدفق الدائم لبيانات تحديد المواقع، ولكنه يثير في نفس الوقت تحفظات بعض نشطاء حماية البيانات الشخصية.

وأصبحت هناك الآن منافسة شديدة على التدوينات في خرائط جوجل، وذلك لأن هذه التدوينات يمكن أن تساعد، مع تقييمات مستخدمي الخدمة على الإنترنت، في توجيه الأنظار إلى المحلات والفنادق أو المطاعم، وربما أدى التقييم الرديء إلى صرف الأنظار عن محلات وفنادق ومطاعم أخرى.

ولذلك فإن بعض المعنيين يكلفون مقدمي خدمات تفتقر إلى النزاهة، ليقوموا بالثناء والإشادة بنشاطهم التجاري، أو إظهار منافسيهم بمظهر سيئ.

وكانت هناك خرائط رقمية بالفعل قبل عام 2005، وتمت ثلاث عمليات شراء استطاعت جوجل من خلالها تكوين اللبنة الأولى لمشروعها.

وتذكر المستثمر الحالي كريس ساكا الذي كان يعمل آنذاك لدى شركة جوجل فيما بعد، كيف حول سيرجي برين، أحد مؤسسي خدمة خرائط جوجل، لقاء لقيادات الشركة في عام 2003 إلى الحديث عن قضية أخرى تختلف عن الموضوع الأصلي للاجتماع، وذلك لأنه عرض على المشاركين خدمة صور الأقمار الصناعية الخاصة بشركة كي هول، على حاسوبه المحمول.

وبدلا من أن ينصت الحضور لما يريد ساكا أن يقول، أراد كل منهم أن يرى كيف يستطيع تقريب صورة منزله ليصبح قادرا على رؤيته من الفضاء، بحسب ما قاله ساكا لمدونة "ريكود" المتخصصة في الجوانب التقنية.

وكانت شركة كي هول متخصصة في ضم العديد من صور الأقمار الفضائية بعضها إلى بعض بلا فواصل، وكانت تبيع هذه الخدمة لشركات.

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وكان لدى مؤسس هذه الشركة ورئيسها، جون هانك، أيضا عروض من مستثمرين، ولكنه باع الشركة لجوجل، لأنه اقتنع برؤية الشركة الخاصة بتوفير الخرائط مجانا للجميع.

أما شركة "هوير تو" التي تعود للأخوين لارس وجينز راسموسن، فكانت تقوم على فكرة تقليد الخرائط على شاشات الحاسوب بهدف إعطاء إرشادات خاصة بالطرق -وربما تحميل معلومات مهمة من الإنترنت- للمستخدم عند الضرورة لمساعدته في الوصول لوجهته.

وكانت شركة زيبداش الناشئة متخصصة في توفير بيانات مرورية من أجل عرض أوقات الوصول أو التأخر المتوقع لوسائل المواصلات.

وتمثل جميع هذه الخدمات وظائف معروفة اليوم لهذه الخرائط، وهي الخدمات التي ضمتها جوجل جميعا في خدمة واحدة.

وأصبحت خرائط جوجل في البداية أكثر الخرائط استخداما على شاشة الحاسوب.

وعندما طرحت شركة أبل جهاز آيفون في عام 2007 كانت تقوم بتحميل هذه الخرائط بالفعل على هذه الهواتف الذكية، وكانت تحملها في كل الأحوال بالطبع على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد الذي جرى تطويره لدى جوجل نفسها.

ولكن ذلك لم يغب عن المنافسين، حيث اشترت شركة نوكيا، التي كانت آنذاك الشركة الرائدة عالميا في صناعة الهاتف المحمول، شركة نافتيك المتخصصة في توفير الخرائط.

كما حصلت شركة توم توم المتخصصة في أجهزة الملاحة وتحديد المواقع، على شركة تيلي أطلاس، ثاني أكبر شركة للخرائط، وذلك بعد منافسة ومزايدة في السعر، مع شركة جارمين الأمريكية.

وفي هذه الأثناء، انتقلت شركة جوجل لمرحلة جمع بيانات خرائطية باستخدام سياراتها المزودة بكاميرات، ومن هنا نشأت أيضا خدمة التجول الافتراضي (ستريت فيو)، التي توفر صورا للشوارع.

ولكن شركة جوجل واجهت صعوبات كثيرة في هذا الإطار في ألمانيا، من بين كل الدول الصناعية، وذلك لأن ناشطي حماية البيانات في البلاد استطاعوا في عام 2010 إجبار جوجل على الاستجابة لأصحاب البيوت والشركات الذين يصرون على أن تكون صور أبنيتهم مبهمة ضمن صور الشوارع التي تلتقطها جوجل، وهو ما أدى حتى اليوم إلى عدم توفر صور شوارع يمكن الاعتماد عليها، ضمن خدمة خرائط جوجل.

ورغم أن سيارات جوجل المزودة بكاميرات، عادت لتتجول في شوارع ألمانيا، منذ أغسطس/آب 2017، إلا أن الشركة لا تنشر الصور التي تلتقطها هذه السيارات، بل تستخدمها فقط في تحديث خطط المدن والشوارع.

وانفصلت شركة أبل عام 2012 عن خدمة خرائط جوجل، وأصبحت لديها خدمة خرائط خاصة بها.

ولم تنجح أبل في بداية هذا الطريق، وذلك لأنها استهانت بما ينطوي عليه توفير بيانات جغرافية وصور الأقمار الصناعية اعتمادا على مصادر متنوعة وبدرجات جودة متفاوتة، وجعلها في خدمة واحدة متجانسة.

ولكن خرائط أبل أصبحت مطلوبة، وبدأت الشركة العام الماضي إرسال سياراتها المزودة بكاميرات إلى ألمانيا أيضا، وذلك لجمع بيانات خاصة عن الشوارع، دون الاعتماد على شركات أخرى مثل توم توم.

وتعتزم أبل خلال السنوات المقبلة إنفاق مليارات من أجل تحسين الخرائط.

وباعت نوكيا تكنولوجيا الخرائط الخاصة بها إلى تحالف يضم شركات أودي، وبي إم دبليو، ودايملر الألمانية للسيارات، والتي تسعى إلى تقديم هذه الخدمة تحت اسم "هير" (Here)، والتوسع فيها من أجل استخدامها في السيارات ذاتية الحركة.