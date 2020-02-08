شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تلغى رحلة مخصصة لنقل 23 مريضا إلى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفاد مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي لوكالة "سبوتنيك"، بإلغاء الأمم المتحدة رحلة كانت مقررة امس الجمعة، لنقل دفعة ثانية من المرضى اليمنيين إلى الخارج عبر مطار صنعاء الدولي الذي تديره جماعة أنصار الله "الحوثيين" وسط اليمن.

وذكر المصدر أن ثاني رحلات الجسر الجوي الأممي كان من المقرر أن تنقل 23 مريضاً من المصابين بأمراض مستعصية، و23 مرافقاً لهم إلى العاصمة الأردنية عمّان.

ولم يشر المصدر إلى أسباب إلغاء منظمة الصحة العالمية تسيير الرحلة في اللحظات الأخيرة.

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وكانت الأمم المتحدة دشنت الاثنين الماضي، الجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء، برحلة أقلت 7 مرضى بينهم أطفال مصابون بالفشل الكلوي، و7 مرافقين إلى عمّان.

وأعلن التحالف العربي في 28 يناير البدء في تسيير رحلات جوية لنقل المرضى عبر مطار صنعاء الدولي، "ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق بتخفيف معاناة الحالات المرضية والعلاجية وكذلك الأمراض المستعصية".

وقالت الخارجية اليمنية إن "رحلات الجسر الطبي بهدف التخفيف من معاناة المواطنين غير القادرين على تحمل مشقة السفر برا لمطارات الجمهورية الأخرى بعد رفض مليشيا الحوثي لمبادرات الحكومة المتكررة لتشغيل مطار صنعاء للرحلات الداخلية".