عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 717

السبت 8 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات في مقاطعة هوبي في وسط الصين السبت أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى بحياة 717 شخصاً في الصين منذ ظهوره لأول مرة في ديسمبر كانون الأول الماضي في مدينة ووهان، عاصمة هذه المقاطعة.

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وهذا الرقم أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونج كونج في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).

أما في ما خصّ حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجدّ فقد تمّ تسجيل 2841 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقاطعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 34 ألف مصاب.