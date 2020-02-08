شكرا لقرائتكم خبر عن سناء نبيل تطرب جمهور «موسيقى أبوظبي الكلاسيكية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي داوود
تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، استضاف مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي مساء أمس الأول، حفلاً غنائياً أحيته الموهبة المصرية الشابة سناء نبيل ابنة ال 17 عاماً، والتي تشتهر بكونها حفيدة شقيقة كوكب الشرق أم كلثوم، ذلك ضمن موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية.
وأطربت نبيل جمهور حفلها الذي امتد ساعة ونصف الساعة، وحمل عنوان «ليلة سلطنة» وتفاعل الحضور كثيراً مع الألحان المميزة والأداء الرائع لمجموعة من أشهر أعمال أم كلثوم، ونخبة من مغني العصر الذهبي مثل فايزة أحمد وليلى مراد وأسمهان وسيد مكاوي وحورية حسن.
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