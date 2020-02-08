شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أوراق بحثية تستشرف تطلعات مجلة «الحيرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ضمن فعاليات «مهرجان الشارقة للشعر النبطي» استضاف قصر الثقافة، صباح أمس، ندوة بعنوان: «مجلة الحيرة من الشارقة..التجربة والتطلعات» بحضور عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، وبطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي، وشارك في الندوة علي السبعان من السعودية، وإبراهيم السواعير من الأردن، وعبدالرزاق درباس من سوريا، وقدمها أشرف عزمي من مصر.

بدأت الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها بطي المظلوم رحب فيها بالحضور. وجاءت ورقة علي السبعان بعنوان: «مجلة الحيرة من الشارقة.. المسؤولية التاريخية والإبحار ضد التيار» تحدث فيها عن ريادة المجلة التي ظهرت في الوقت الذي انسحبت فيه معظم المطبوعات الشعبية من الساحة الثقافية، ووصف المجلة بأنها تتبنى نهجاً يمزج بين الشمولية والتخصص في طرحها الإعلامي، فهي متخصصة من حيث نشر القصائد النبطية، وتبنيها للدراسات النقدية المتعلقة بها، وهي شمولية؛ حيث تتضمن قصائد لشعراء من مختلف الدول العربية، كما عرّج على ذكر التحديات أمام المجلة؛ مثل: الإخلاص للنهج؛ والمحافظة على الهوية؛ والاستمرارية والتجدد، ومن التوصيات التي ذيل بها الورقة: إصدار كتاب سنوي يحوي الدراسات النقدية المنشورة في المجلة، والتوسع في المادة التراثية؛ لتشمل: الحرف الشعبية؛ والرياضات التراثية، وتوسيع النطاق الجغرافي لمنافذ البيع والتوزيع، وخلق حضور مدروس؛ عبر الشبكة العنكبوتية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتبني مسابقات شعرية وتراثية تطرح عبر المجلة؛ بهدف جذب شرائح مختلفة.

أما عبدالرزاق درباس فقدم ورقة بعنوان: «مجلة الحيرة من الشارقة بين الواقع والمأمول»، تحدث فيها عن دلالة التسمية والمنهج والرسالة والمرجعية، وحلل مواد ومحتوى الأعداد الثلاثة الأخيرة، واستنتج منها تركيز المجلة على النصوص الشعرية لشعراء من الإمارات ودول عربية، مقابل تراجع الموضوعات الأخرى؛ ولذلك أوصى بالاهتمام بمواد الحوارات مع الشعراء، وإجراء الدراسات النقدية البحثية، والتراجم والتعريف بالشعراء وتجاربهم سواء أكانوا من جيل الرواد الراحلين أو من جيل المحدثين المعاصرين.

وقدم إبراهيم السواعير ورقة بعنوان: «مجلة الحيرة وهويتها التراثية والإبداعية» أوضح فيها أنه يرى أنّ التوسّع في محتوى المجلة محلياً وعربياً يجب أن يكون مدروساً، لئلا نقع في مصيدة التمثيل الجغرافي على حساب المحتوى، فالمجلة في نهاية الأمر ذات عدد محدود من الصفحات وذات رؤية لا يمكن أن يكون التوسع سبباً في ضياع رؤيتها أو فلسفتها التي انطلقت لأجلها.

وكرم عبدالله العويس و محمد القصير المشاركين في الندوة.

سبعة شعراء يكتبون بمداد الحب

شهد قصر الثقافة بالشارقة، على هامش المهرجان ، أمسية شعرية شارك فيها محمد موتنا من المغرب، توفيق عباس من لبنان، أحمد الحكماني من سلطنة عُمان، حمد الكندي من اليمن، فهمي التام من البحرين، عوض القوانة من السعودية، سلامة أبو نورة من مصر، وقدم الأمسية علي الشوين من الإمارات.

واستمع حضور الأمسية إلى توفيق عباس الذي قرأ قصيدة «هدية العشاق»، يقول فيها:

قالت: بعيد الحب والعشاق

رح خبرك شو بحب تهديني

أحمد الحكماني حقق حضوراً مميزاً في الأمسية، وتطرق شعره إلى موضوعات مختلفة، لاقت استحسان الحضور، ومما قدم قصيدة بعنوان «عادك ليا»:

عادك ليا مريت جنبي سلم

على الأقل خسر خسر علي

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حمد الكندي صاحب الصوت المتميز قرأ العديد من القصائد النبطية بأشكال وموضوعات متنوعة، منها قصيدة «ليلي الداكن»، يقول فيها:

ألا يا ليلي الداكن سوادك جاب لي الأحزان

وحط بقلبي المنهك تعب وهموم واشقاني

أما «شاعر الجنوبية»، و«شاعر الهامة»، و«شاعر الفخر» فهمي التام فقرأ من قصيدة «مخملية»:

مالك شبه، حتى في أحلام مغليك

متفرده، في كل شي يا كبيرة

عوض القوانة، قرأ

جتني تجر الخطاوي مثقلتها الدروب

كن الليالي تعثر في طرف ثوبها

سلامة أبو نورة، قرأ قصيدة بعنوان «الجو روعه»، ومنها:

الجو روعه والسما مشحونه

وزونها يلعج بها لامعها

محمد موتنا، قدم مجموعة متنوعة من القصائد، ومنها «الحرف» التي يقول فيها:

كاين للي هو ولد لحرف/‏‏‏‏ لحرف كبر في رحابه ياسيدي/‏‏‏‏ودوى فيه/‏‏‏‏ وكاين اللي غير ملي تلف.