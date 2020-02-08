شهيد.. و«إسرائيل» تحشد لمواجهة انتفاضة محتملة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني وأصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح متفاوتة وحالات اختناق، أمس الجمعة، في مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال «الإسرائيلي» في الضفة الغربية ومدينة القدس وقطاع غزة، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع عشرات الإصابات في الضفة، وأعلنت أن طواقهما تعمل على إنعاش شاب أصيب بجروح حرجة يدعى بدر نضال أحمد نافلة (19 عاماً) خلال مواجهات في بلدة قفين قرب مدينة طولكرم، وأفادت بأن إصابته «خطيرة جداً جداً، وتجرى محاولة إنعاشه»، وذلك قبل أن تعلن وزارة الصحة الفلسطينية لاحقاً عن استشهاده. وأوضح البيان، أن الإصابات وقعت خلال المواجهات الدائرة في بلدتي عزون وكفر قدوم شرقي قلقيلية وفي بلدة قفين قرب طولكرم، إضافة إلى العديد من المواجهات المتفرقة في قرى رام الله والبلدات القريبة من مدينة نابلس ومدينة أريحا، في حين دعت فصائل فلسطينية إلى إطلاق انتفاضة فلسطينية شاملة.

وأصيب 3 شبان بالرصاص المعدني، بينهم ناشطة و28 آخرون بالاختناق، بينهم 10 أطفال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم في قلقيلية والمناهضة للاستيطان والتي خرجت تنديداً ب«صفقة القرن» وبجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي كان آخرها ارتقاء 5 شهداء من مختلف محافظات فلسطين خلال يومين.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال، على المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية، عقب تشييع جثمان الشهيد الرقيب أول طارق بدوان الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال في مدينة جنين أمس الأول الخميس. وأغلق جنود مدخل بلدة عزون الرئيسي، وأطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، في حين أصيب جنديان من جيش الاحتلال خلال المواجهات.

وفي قرية بلعين قرب مدينة رام الله، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال.

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ومع انتهاء صلاة الجمعة، انطلقت مسيرة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري «الإسرائيلي»، حيث هاجمت قوات الاحتلال المسيرة.

كذلك اندلعت مواجهات عنيفة في قرية قفين، شمال مدينة طولكرم، حيث استشهد الشاب الفلسطيني بدر نافلة، وأصيب العديد من المتظاهرين، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات في المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين خلال المواجهات. في حين قال متحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش «عزز قواته في القدس والضفة الغربية».

واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك واعتدت على المصلين وأصابت العديد منهم في أعقاب صلاة فجر أمس. فيما أوقفت دورياتها حافلات تنقل المصلين من منطقتي الجليل والمثلث في الداخل المحتل عام 1948، وطالبتهم بالعودة من حيث أتوا. وأكد مصلون أنه لا يحق لشرطة الاحتلال القيام بهذه الممارسات، واعتراض حرية العبادة، واتهموها بممارسة العقاب الجماعي. ويأتي ذلك استمراراً لقمع شرطة الاحتلال للمصلين في الحرم القدسي في أيام الجمعة، في الأسابيع الماضية.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال هاجمت المصلين عقب انتهاء الصلاة بالدفع والضرب، وسط انتشار عناصر شرطة الاحتلال الخاصة في محيط مسجد قبة الصخرة المشرفة وعلى أبوابه. كما منعت شرطة الاحتلال المصلين المتوافدين إلى الأقصى عبر باب الأسباط وباب حطة من الدخول، تلبية لنداء حملة «الفجر العظيم» للجمعة الخامسة على التوالي، ودققت في هوياتهم وأجبرت بعضهم على الخروج.

واستأنفت مجموعة تطلق على نفسها «الشباب الثائر» بقطاع غزة إطلاق مزيد من البالونات الحارقة صوب المستوطنات المحيطة بقطاع غزة. وقال شهود عيان إن مجموعات من البالونات الحارقة ظهرت في سماء الحدود الشرقية لقطاع غزة في طريقها نحو المستوطنات، في حين أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة. (وكالات)