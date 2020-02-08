بينج لترامب: الصين ستنتصر على «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّ الغضب الصين، امس الجمعة، بعد وفاة طبيب جراء فيروس كورونا المستجد، كان قد وُبّخ لأنه أطلق أول تحذير من ظهور فيروس تاجي جديد ما زالت حصيلة ضحاياه في ارتفاع، بينما لفتت منظمة الصحة العالمية إلى نقص معدات الوقاية.

وبعد أسبوعين من فرض حجر صحي على مقاطعة هوباي بؤرة المرض، بلغ عدد المصابين بالفيروس 31 ألفاً، و161 شخصاً في البر الصيني، توفي 636 منهم، بحسب آخر حصيلة أعلنتها السلطات. وفي سائر العالم، تأكدت إصابة 240 شخصاً في نحو ثلاثين بلداً، أو منطقة أخرى، توفي منهم اثنان، أحدهما في هونج كونج، والثاني في الفلبين. وما زال آلاف السياح محتجزين على متن ثلاث سفن سياحية في البحر في آسيا بعد ظهور إصابات على متنها.

واتخذ الوباء بعداً سياسياً بعد وفاة لي وينليانج، ليل الخميس الجمعة، وهو طبيب من ووهان، كان أول من أطلق تحذيرا في ديسمبر/ كانون الأول، بعد ظهور الفيروس في عاصمة مقاطعة هوباي. واستدعت الشرطة الطبيب، وسبعة أشخاص آخرين بعيد تحذيرهم من الفيروس، واتهمتهم بنشر شائعات. وبات هذا الطبيب بطلاً وطنياً في مواجهة المسؤولين المحليين المتهمين بمحاولة التكتم على المرض في بداية انتشاره. وكتب أحد زملائه على موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي «إنه بطل أنذر بانتشار المرض، ودفع حياته ثمناً».

وتوفي الطبيب لي البالغ من العمر 34 عاماً، في المستشفى المركزي في المدينة المقطوعة عن العالم بسكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة، منذ 23 يناير/ كانون الثاني. وانتقلت العدوى إلى طبيب العيون لي عندما كان يعمل على معالجة مريض. وفي رد سريع على الغضب الشعبي، أعلنت السلطة المركزية فتح تحقيق في «الظروف التي كانت تحيط بالطبيب لي وينليانج، كما نقلها الناس»، وإرسال فريق محققين في مجال مكافحة الفساد إلى المكان. وخلال الساعات ال24 الماضية، توفي 73 شخصاً إضافياً في الصين بسبب الفيروس، بينهم 69 في هوباي. وأحصت السلطات 3143 إصابة إضافية.

وكشفت سنغافورة عن ثلاث حالات إصابة جديدة لا ترتبط بحالات عدوى سابقة، أو السفر إلى الصين، ما دفعها لرفع حالة التأهب إلى المستوى البرتقالي. وأكدت اليابان إصابة 41 حالة جديدة من بين ركاب سفينة سياحية راسية في ميناء (يوكوهاما) الياباني، مشيرة إلى أن المصابين الجدد هم 21 يابانياً، وثمانية أمريكيين، وخمسة أستراليين، وخمسة كنديين، وبريطاني، وأرجنتيني. بدورها، أكدت ماليزيا ارتفاع حالات الإصابة إلى 15 حالة معظمها لصينيين قدموا للسياحة. وقالت إن الحالات ال15 المعلن عنها تشمل 11 صينياً، وأربعة ماليزيين.

في غضون ذلك، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن العالم يواجه نقصاً في الأقنعة ومعدات الحماية من انتشار الفيروس. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادانوم «في اليومين الماضيين تم الإبلاغ عن حالات إصابة أقل بالعدوى في الصين، وهذا نبأ طيب، لكننا نحذر من تأويل ذلك بأكثر ما يحتمل، قد ترتفع الأعداد مجدداً».

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وقالت تايوان إنها ستعلق جميع الرحلات من وإلى بر الصين الرئيسي اعتباراً من يوم الاثنين، باستثناء مدن بكين، وشنغهاي، وشيامن، وتشنغدو. وذكر مركز قيادة مكافحة الأوبئة أن الحظر سيظل سارياً حتى 29 إبريل/ نيسان. وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن حركة الملاحة الجوية من وإلى الصين ستظل متوقفة، بعدما ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن إيطاليا مستعدة لاستئناف بعض الرحلات.

وذكرت تقارير أن الحكومة الألمانية تسعى لإجلاء مجموعة أخرى من الألمان من منطقة ووهان. وأضافت أنهم قد ينقلون جواً على متن طائرة من المقرر أن تنقل رعايا بريطانيين في مطلع الأسبوع، وذكرت أن المناقشات حول ذلك جارية بالفعل مع الحكومة البريطانية.

من جانبها، أعلنت شركة طيران «هونج كونج إيرلاينز»، أنها أُرغمت على إلغاء مئات الوظائف والطلب من موظفيها أخذ إجازات من دون راتب. وأوضحت أن الحجر الصحي وإجراءات السفر الصارمة التي فرضتها دول كثيرة أرغمتها على اتخاذ «إجراءات صارمة» لتخفيف الصعوبات. (وكالات)

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