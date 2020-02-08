التحول الإيجابي..رحلة في أعماق الذات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتاج العالم إلى أفكار تحقق نتائج منصفة ومستدامة، وهو الأمر الذي يتطلب - كما تشرح مونيكا شارما في كتاب «القيادية رحلة نحو التحول الشخصي والمجتمعي» - الغوص عميقاً داخل قدراتنا الفطرية، حيث نحتاج إلى تلك القدرات لبناء استجابة راديكالية متفردة من شأنها تغيير المقاربات المعتادة تماماً، الأمر ليس أقل من تحول للنموذج الفكري: «هذا الكتاب لن يكون مفيداً لهؤلاء الراضين عن العالم كما هو اليوم، هذا الكتاب من أجل الأشخاص الذين لديهم أسئلة» كما تؤكد مونيكا.

لقد كبرنا معتادين على مغالطات كثيرة جداً حتى أصبحت من مقدسات طريقة تفكيرنا، هذا الكتاب يعيد النظر في تلك المغالطات التي صاغت وجهات نظر شائعة حول الأخلاق والقيم، ويتحداها بمعرفة جديدة، كما أن أساليب الكتاب المعتمدة على سرد القصص تسهل الفهم والاستيعاب، لا تحاول مونيكا التهديد بتقديم معلومات كثيرة مصنفة بمصطلحات غامضة، على العكس فبالرغم من أن العمق حاضر طوال الوقت، إلا أن الأسلوب جذاب وممتع، إن مونيكا محركة بالفطرة وقصة حياتها تؤكد ذلك.

تلقت مونيكا تدريبها كطبيبة ومتخصصة في علم الأوبئة، تخرجت وحصلت على دراساتها العليا في معهد عموم الهند للعلوم الطبية، وحصلت على العديد من الوظائف المرموقة في مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة لأكثر من 23 سنة، وظلت ترصد باستمرار القادة الناشئين حول العالم، وذلك بشكل نشط في سعي وراء القادة المحتملين والذين تطلق العنان لقدراتهم الإبداعية وتمكنهم من إظهار إمكاناتهم كاملة، هؤلاء القادة يتعرفون إلى الأنماط غير المنظورة والأنظمة التي تشكل الأوضاع والتحركات المجتمعية والكوكبية، هم يميزون ويصممون وينفذون أعمالاً يستقونها من وعي ذاتي، كما أنهم يظهرون تغييراً مستداماً ومنصفاً، خالقين أنماطاً جديدة بينما يقومون بحل المشكلات.