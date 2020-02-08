محمود الليثي: أحتفل بنجاح أحدث أعمالي في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد حمدي شاكر

على مدار خمسة أيام متتالية يُحيي نجم الأغنية الشعبية الفنان المصري محمود الليثي مجموعة من الحفلات بين دبي وأبوظبي، ورفعت جميعها شعار كامل العدد قبل أيام من وصول المطرب وفرقته الموسيقية إلى الدولة الأربعاء الماضي، صحبة المنتج الفني ياسر نوار الذي يعتبر من أكثر المنتجين اهتماماً بالأغنية الشعبية وتوصيلها إلى مختلف الدول العربية وخاصة الخليجية.

واستطاع الليثي الذي التقيناه على هامش زيارته لدبي، أن يصنع لنفسه خطاً فنياً مميزاً وصل به إلى قلوب الملايين من عشاقه في مختلف أنحاء الوطن العربي. وبعد نجاح أغنيته الأخيرة التي أطلقها قيل أيام عبر صفحته على «يوتيوب» بعنوان «يا بجح»، أراد الليثي الاحتفال بنجاحها في عدد من الحفلات في الإمارات التي غاب عنها عامين متتاليين.

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وقال الليثي ل«الخليج»: «الإمارات بلدي الثاني ولم أكن أتوقع كل هذا الحب من الشعب الإماراتي ومختلف الجاليات التي تعيش هنا، وهذا ما لاحظته في الحفلات التي قدمتها وأختتمها غداً». وكشف الليثي عن جديده خلال الفترة المقبلة قائلاً: «أشارك في مسلسل جديد بالتمثيل والغناء مع علي ربيع، ومصطفى خاطر، على أن يعرض في رمضان المقبل ويحمل اسم «وصل أمانة».

وعلى جانب آخر أستعد خلال الأيام المقبلة لتسجيل أغنية جديدة ستكون ضمن حلقات مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان، والذي يعرض في رمضان المقبل أيضاً. كما أحضر أغنية باللغة الإنجليزية أسجلها قريباً وأهديها لابنتي الصغيرة التي تحمل الجنسية الأمريكية، وإلى جانبها أحضّر أيضاً ألبوماً غنائياً خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية مع المنتج أحمد السبكي الذي أعتبره فأل خير لي في عالم التمثيل».

وعن رأيه في ما يقوله نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية دائماً في حقه، أوضح الليثي: «عدوية والدي الروحي في هذا المجال ولا أقدم على أي خطوة بدون علمه، فهو من يوجهني. وقبل مجيئي إلى الإمارات كنت أتحدث معه في كل تفاصيل الحفلات، ونجله محمد من أعز أصدقائي».

وعن أغاني المهرجانات المنتشرة هذه الفترة وتحقيقها نسب مشاهدة قال: «على الرغم من استمرارها، فإن فنانيها يتساقطون واحداً تلو آخر، ولكنها لا تمت إلى الغناء الشعبي والمواويل بأي صلة، وإلا كان الاعتراف بها موسيقياً سهلاً مثلما حدث معنا كمطربين شعبيين».