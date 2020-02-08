ترامب يطالب الكونجرس بـ «شطب» عزله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، الكونجرس ب«شطب» عزله بتهمة استغلال السلطة، بعدما تمّت تبرئته في مجلس الشيوخ قبل يومين، واصفاً تمزيق رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، لخطابه بشأن حالة الاتحاد ب«الأمر المشين» بحق أمريكا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «هل عليهم شطب العزل في مجلس النواب؟ عليهم القيام بذلك لأنه كان خدعة».

وتأتي مطالبة ترامب غداة احتفاله، بعد هزيمة الديمقراطيين، الذين اتهموه رسمياً في ديسمبر الماضي، بعرقلة العدالة واستغلال السلطة، لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون برّأه الأربعاء الماضي، في ختام ثالث محاكمة بقصد العزل لرئيس أمريكي في التاريخ.

وصباح أمس، كتب تغريدة ساخرة عن خصومه الديمقراطيين، منتقداً إياهم بسبب المشاكل التقنية التي واجهوها خلال المرحلة الأولى من الانتخابات التمهيدية الاثنين الماضي في ولاية أيوا. وكتب على حسابه في «تويتر»: «أعتقد أنه يجب عليهم إلقاء اللوم على روسيا، وروسيا وروسيا مرة أخرى! إذا لم يتمكنوا من فرز الأصوات بشكل صحيح، فكيف سيقومون بإدارة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة؟». ووصف ترامب تمزيق رئيسة مجلس النواب لخطابه ب«الأمر المشين» بحق الولايات المتحدة. وأرفق فيديو الواقعة بتغريدة قال فيها إن «نانسي العصبية والديمقراطيين يتحضرون لمقاضاته مجدداً».

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وكانت بيلوسي ردت على رفض ترامب مصافحتها، على خلفية محاكمته في مجلس الشيوخ، قبيل إلقاء خطابه حول الاتحاد، وفور انتهاء ترامب من إلقاء الخطاب، بتمزيق نسخة منه. ووصفت سلوكها بأنه كان «تصرفاً مهذباً بالنظر إلى الخيارات الأخرى»، مؤكدة أنه كان خطاباً «مليء بالمغالطات»، و«الأكاذيب».

وتخلى النائب السابق المحافظ جو وولش، أمس، عن منافسة ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن أي شخص من الحزب الديمقراطي سيكون أداؤه أفضل من ترامب.وحصل وولش على أقلّ من 1% من الأصوات أثناء الاقتراع الأول في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا. وقال لشبكة «سي ان ان»، «أنهي ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة».

وبإعلان براءة ترامب من قبل مجلس الشيوخ، يُغلَق فصل بدأ الصيف الماضي مع الكشف عن ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي على أوكرانيا، حاول بها، بحسب مجلس النواب، تشويه سمعة منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وعلى الرغم من أن معركة العزل كانت تبدو خاسرة منذ بدايتها من قبل النواب الديمقراطيين، خاصة بعد إحالتها إلى الشيوخ، لكنها بحسب بيلوسي، تكفي لوصم ترامب بأنه ثالث رئيس في التاريخ الأمريكي يحاكم بقصد العزل، وتعهدت بهزيمته في انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، ووعدت الأمريكيين برئيس جديد العام المقبل يلقي عليهم خطاب الاتحاد. (وكالات)