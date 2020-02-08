تجدد الاحتجاجات في العراق ومواجهات في ساحة الوثبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

تجددت المواجهات بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن في ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد، أمس الجمعة، مما تسبب في إصابة عدد من المحتجين، بالتزامن مع توافد مئات المتظاهرين إلى ساحة التحرير المجاورة للتنديد مجدداً بتكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وجاب المحتجون ساحة التحرير بمسيرات حاشدة هاتفين باسم «السيستاني»، بعد الخطبة التي ألقاها المرجع الديني العراقي، مندداً بالعنف الذي طال المحتجين في النجف الأربعاء، كما رفعوا هتافات «محمد علاوي مرفوض».

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، تعرض اثنين من منتسبيها إلى الاعتداء في منطقة الوثبة بالعاصمة بغداد. وذكرت القيادة في بيان، أن «اعتداء جديداً طال منتسبين اثنين من الفوج الأول في قوات حفظ القانون إثر رمي قنبلة يدوية هجومية من قبل مجموعة داخل المتظاهرين بمنطقة الوثبة في بغداد»

وفي شارع المتنبي في بغداد، قام ناشرون وناشطون مدنيون بتنظيم تظاهرة داخل الشارع طالبوا فيها بالإفراج عن الناشر والكاتب العراقي مازن لطيف، الذي تم اختطافه من الشارع ذاته قبل ثمانية أيام. ودعا المتظاهرون إلى إبعاد الثقافة والمثقفين عن الصراعات السياسية الجارية الآن في الشارع العراقي، رافضين في الوقت ذاته الأساليب غير القانونية في تكميم أفواه الناس.

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وخرج المتظاهرون في كربلاء، بمسيرات حاشدة هاتفين «تاج تاج على الراس سيد علي السيستاني»، ومنددين بالعنف الذي طال المحتجين خلال اليومين الماضيين على يد أنصار «القبعات الزرقاء» (الموالين لرجل الدين مقتدى الصدر). كذلك، هتف المتظاهرون بساحة الحبوبي في مدينة الناصرية ضد أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد خطبة السيستاني.

وفي وقت سابق، أمس، شهدت محافظة ذي قار مسيرات طلابية رفعت خلالها هتافات ضد إيران وضد تكليف رئيس الوزراء محمد علاوي. وتعالت أصوات المعتصمين، منددة باختيار علاوي، ملمحين إلى انصياع السياسيين لما تريده الجارة، في إشارة إلى إيران. أما في النجف وكربلاء، فقد عاد المتظاهرون مجدداً إلى ساحات الاعتصام. كما شهدت مدينة الديوانية (مركز محافظة القادسية) وقفات طلابية في جامعة القادسية، حيث رفع الطلاب شعارات مناصرة للمتظاهرين في العاصمة العراقية والنجف وكربلاء.

وأعلنت جامعات ميسان (شرق البلاد على الحدود مع إيران) الاتفاق بين تنسيقيات التظاهر على الاستمرار بالاعتصام والتظاهر حتى تحقيق المطالب. كذلك، شهدت مدينة الرميثة، مركز محافظة المثنى (جنوب العراق) هتافات ضد رجل الدين مقتدى الصدر. وفي السماوة (محافظة المثنى) هتف المتظاهرون ضد إيران، معتبرين أنها من ضغطت من أجل تكليف محمد علاوي. كما عمد عدد من المحتجين أمس إلى غلق طريق مستودع الفاو النفطي في البصرة. وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أصدرت بياناً بشأن أحداث محافظتي النجف وكربلاء. وقالت الوزارة في بيان إن «القوات الأمنية تابعت الأحداث التي جرت في مدينتي النجف وكربلاء، يومي الأربعاء والخميس، وقد حصلت أحداث مؤسفة سقط خلالها عدد من الضحايا»، مبينة أن «التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين وملاحقتهم».

وكانت محافظة ذي قار جنوب البلاد، أمهلت حكومة تصريف الأعمال في العراق أسبوعاً من أجل إجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس وزراء مستقل بعيداً عن الأحزاب السياسية. وهدد عدد من نشطاء الحراك في المحافظة الجنوبية، مساء الخميس بمليونية شعبية في العاصمة بغداد وعند أبواب المنطقة الخضراء، الشديدة التحصين، والتي تضم العديد من السفارات والمؤسسات الرسمية والوزارات، إن لم تتحقق مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها اختيار رئيس حكومة مستقل.