الشارقة تستضيف 250 جوالاً وقائداً من 94 دولة الاثنين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي الحركة الكشفية، تستضيف الإمارة الباسمة 250 جوالاً وقائداً من 94 دولة يشاركون في اللقاء الكشفي العالمي، يوم بعد غد الاثنين.. ويتواصل اللقاء حتى التاسع عشر من فبراير الجاري، فيما يلتقي صاحب السمو حاكم الإمارة الكشافين، ويحضر حفل الافتتاح 13 فبراير الجاري.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للقاء، مؤتمراً صحفياً تحدث فيه اللواء عبدالله سعيد السويدي المشرف العام للجنة العليا المنظمة، بحضور خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات.

واستهلت اللجنة، مؤتمرها برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، معربة عن تقديرها لسموه في ما يقدمه من رعاية واهتمام ودعم متواصلين لتطوير الحركة الكشفية محلياً وعربياً ودولياً.

وأكد السويدي أن اللجنة العليا أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال اللقاء الكشفي الدولي التاسع 2020 تحت شعار «الكل للشارقة.. الشارقة للكل»، وأشارت إلى أن شعار اللقاء الكشفي جرى اعتماده من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأبنائه من الكشافة بمختلف جنسياتهم وقاراتهم.

وأوضح خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات أن اللقاء يحمل الترتيب التاسع بمشاركة 94 دولة من مختلف الأقاليم الكشفية، ويمثلها 250 جوالاً وقائداً اعتباراً من صباح يوم الاثنين 10 حتى يوم الأربعاء 19 من فبراير الجاري، وفق برنامج متكامل كشفياً وسياحياً حول إمارة الشارقة.