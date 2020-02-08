دائرة شؤون الضواحي تقدم 1504 خدمات تنظيم عزاء للأهالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة 1504خدمات تنظيم عزاء للأهالي بمختلف مدن ومناطق الإمارة، خلال عام 2019، من خلال ترتيب المجالس بعدد 59 مرة شملت توفير 595 خدمة ضيافة، و312 خدمة لوحة إرشادية للعزاء، بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

لفت تقرير الدائرة إلى أن متابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين تضمنت تقديم عدد من الخدمات، شملت ترتيب العزاء في مجالس الضواحي 59 مرة، وتوفير 537 خيمة عزاء لذوي المتوفين، بجانب توفير 595 خدمة ضيافة.

وتقوم دائرة شؤون الضواحي والقرى، في حال وفاة أحد المواطنين وبطلب من ذويهم، بحجز أحد مجالس الضواحي المتوفرة في الإمارة، أو بتجهيز خيمة عزاء للرجال أو النساء، حسب رغبة ذوي المتوفين، بالإضافة إلى تقديم خدمة الضيافة، وتوفير اللوحات الإرشادية للعزاء بشكل مجاني لمدة ثلاثة أيام.

وتتيح الدائرة المجال للأهالي بالتنسيق مع مقدمي الخدمة بتمديد فترة العزاء، أو توسعة مساحة الخيمة، أو إدخال إضافات حسب حاجتهم.

وتطرقت الدائرة إلى بيان جهودها في عام 2019، من خلال سعيها لتوفير 312 خدمة للوحات الإرشادية للعزاء، والتي استفادت منها 582 أسرة.

وأفاد خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس الدائرة، بأن الدائرة دأبت على تقديم مختلف أوجه المتابعة لأسر المتوفين، وإقامة العزاء، وتفعيل مجالس الضواحي والقرى لاستقبال حالات العزاء، وكذلك تم عمل لوحات إرشادية خاصة بالعزاء، ولفت إلى أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة تشكل اهتماماً كبيراً من سموه للأسر، في سبيل الوقوف بجانبها خلال فترة العزاء، ومساعدتها في هذه الفترة من منطلق التراحم والإحسان، علاوة على تخفيف الأعباء المالية عنها.