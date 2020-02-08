محمد عبدالوهاب.. أكثـر مـن أسطـورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة كتاب «محمد عبدالوهاب.. هذه الأسطورة» للدكتورة سهير عبدالفتاح، تصحبه مقدمة كتبها عبدالوهاب، خصيصاً لهذا الكتاب، مؤكداً أن الفنان يعيش حياته مرتين: الأولى كما يعيشها أي إنسان، والثانية عندما يحولها إلى كلمة، أو نغم، لهذا يقول عبدالوهاب لمن يسأل عن قصة حياته: استمع إلى ألحاني تعرفني.

يقول: «أنا نفسي أريد أن استعيد ذكرياتي، وأتمثل صورة حياتي، وأرى وجوه أصدقائي، عندما أريد أن أعود طفلاً، وألقي نفسي في أحضان أمي، واستمع إلى صوت أبي، وهو يؤذن في جامع سيدي عبدالوهاب الشعراني، عندما أريد أن أتسكع من جديد في شوارع الأزبكية وعماد الدين، عندما يشدني الحنين إلى «كرمة بن هانئ» لأجلس مع أمير الشعراء، عندما أتذكر رحلاتي وأسفاري إلى جارة الوادي ودمشق وبغداد وباريس وبرلين ولندن».

تقول د. سهير عبدالفتاح إن عبدالوهاب ولد سنة 1898 والبعض يقول سنة 1902 وهو نفسه يقول سنة 1910 وهذه التواريخ كلها صحيحة، ففي الأسطورة كل شيء يجوز، على حد تعبير د. سهير، حيث نشأ عبدالوهاب فقيراً، لكنه عاش ومات ومجده لا يقاس به مجد، كان يحمل لقب بلبل الشرق ومطرب الملوك والأمراء ولقب دكتور من أكاديمية الفنون ورتبة لواء في الجيش، وكل هذا جائز، ففي الأسطورة كل شيء يجوز.

الأسطورة الحقيقية ليست عبدالوهاب الإنسان، بل عبدالوهاب الفنان، فلم يحدث أن امتلك فنان تراث الموسيقى العربية، كما امتلكه عبدالوهاب، ولم يحدث أن تمرد فنان على هذا التراث، كما تمرد عليه عبدالوهاب، نستمع إلى ألحانه القديمة فنرى موهبة مكتملة وإحاطة شاملة بكل أشكال الغناء العربي التقليدي.