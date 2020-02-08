الجفاف خطر يتربص بالأطفال الممتنعين عن شرب الماء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:رانيا الغزاوي

حذر أطباء متخصصون في أبوظبي، من خطورة امتناع الكثير من الأطفال عن شرب كميات كافية من الماء، والاستعاضة عنها بالمشروبات الغازية أو العصائر المحلاة وهو خطأ شائع، كونها تؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل، حيث يظن الأهل أن التركيز على شرب الأطفال للماء يكون في فصل الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، ويقل الإقبال على الماء في فصل الشتاء، بالرغم من حاجة الطفل الملحة للماء في كل الأوقات، منعاً لحدوث الجفاف الحاد الذي يؤدي إلى الإصابة بالقصور الكلوي وعجز الكلى عن تأدية وظيفتها.

وأوضح الأطباء أنه تم تشخيص 31 حالة جفاف لدى الأطفال منذ بداية فصل الشتاء، ناتج عن نقص تروية الجسم، وذلك في عدد من مستشفيات أبوظبي، وتراوحت أعمار الحالات ما بين العامين والخمسة أعوام، لافتين إلى أنها تمثل خمسة أضعاف الحالات التي تسجل لدى البالغين.

وشددت الدكتورة إيمان الشامسي أخصائية أمراض الكلى في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي، على أهمية دور الأهل في مراقبة كمية الماء التي يجب أن يشربها الطفل، وأن تكون بالمعدلات الكافية، محذرة من خطورة الإصابة بالجفاف الحاد الذي يتسبب في حدوث القصور الكلوي، وهو عجز الكلى عن القيام بوظيفتها في تنقية الأملاح والشوائب من الدم، والذي قد يحدث خلال أيام معدودة من إصابة الطفل بالجفاف، ويزداد الأمر خطورة لو أصيب الطفل خلال هذه الفترة بالإسهال أو القيء.

وقالت إن التوقف عن تناول المياه بكمية كافية، تبدأ مضاعفاتها بعد أقل من 3 أيام، بحيث تبدأ الكلى في تكوين الالتهابات، وبالتدريج تتكون الحصوات، ومع استمرار إهمال شرب الماء تزداد احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي بنسبة 35%، وبالتالي الخضوع لجلسات الغسيل الكلوي.

وأوضحت أنه منذ بداية فصل الشتاء تم استقبال 13 حالة لأطفال تم تشخيصهم بالجفاف الحاد ما بين عمر عامين وخمسة أعوام، وتم إحالتهم إلى قسم الطوارئ لإعطائهم المحاليل الوريدية اللازمة، مشيرة إلى أن الجفاف يتسبب لهم بالتعب والإعياء نتيجة بطء الدورة الدموية خاصة في المخ بسبب قلة الأكسجين في الجسم وضعف نشاط خلايا الدماغ والأعصاب والنواقل العصبية وجفاف الجلد، ما يستلزم إبقاء الطفل في المستشفى وإعطائه محلولاً لمكافحة الجفاف، لافته إلى أن أعداد حالات الجفاف لدى الأطفال، التي تستقبلها المستشفيات نتيجة نقص التروية في الجسم، تمثل خمسة أضعاف الحالات التي تسجل لدى البالغين.

ولفتت الدكتورة زينب الجباس أخصائية طب الأطفال في أبوظبي، إلى أن الأمهات تشكو بصفة دائمة من رفض الطفل لشرب الماء بالكميات المناسبة، فيما يقعن في فخ إعطاء الطفل العصائر المحلاة ظناً منهن أنه بديل للماء، لكن هذا خطأ شائع يسهم في زيادة استهلاك السعرات الحرارية ما يترتب عليه زيادة الوزن، كما أن الماء لا يضاهيه أية مشروب آخر كونه يتميز بمعادن طبيعية لازمة للجسم ومهمه لاستمرار العمليات الحيوية والأيضية في الجسم، حيث يُشكل الماء 80% من العضلات، 85% من الدماغ، 20% من العظام، 80% من الدم، مشيرة إلى أن وجود طرق متعددة للتحايل على الطفل لشرب الماء، منها وضع شرائح من الفاكهة من كوب الماء كالفراولة أو الليمون أو البرتقال، وذلك لجذب الطفل، أو وضعها في كوب مفضل لديه كالذي يطبع عليه صور لشخصيات كرتونية محببه.

من جهته، لفت الدكتور محمد إمبابي أخصائي طب الأطفال في أبوظبي، إلى أنه تم استقبال 18 طفلاً أصيبوا بالجفاف خلال 3 أشهر ماضية، ما بين عمر 3 و 5 أعوام، وتراوحت الحالات ما بين البسيطة والمتوسطة ومنهم 3 حالات أصيبوا بالجفاف الحاد الذي استدعى مكوثهم في المستشفى لمدة 3 أيام، مشيراً إلى الأعراض التي يجب على الأم التنبه لها وتعد مؤشراً خطيراً لبداية الجفاف، وعليها يجب اللجوء للطبيب حتى لا يتطور إلى جفاف حاد، ومنها قلة التبول، جفاف الفم والشفتين واللسان، العطش الشديد، وحاجته إلى شرب الماء أكثر من المعدل الطبيعي، ارتفاع درجة الحرارة كون الماء يساعد على حفظ الأعضاء الداخلية من الحرارة، فقدان الوزن خلال فترة قصيرة، جفاف الجلد، خصوصاً الجلد الموجود في منطقة البطن، الرقبة وبين الأصابع، تسارع نبضات القلب.

من جانبه، أوضح الدكتور عمر رسلان أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الأطفال دائماً ما يصابون بالإمساك خصوصاً ما بين عمر ال 3 و6 أعوام، ويكون ناتجاً عن قلة شرب الماء الذي يصعب عملية هضم الطعام ووظيفة الجهاز الهضمي لديهم، كما له دور في امتصاص العناصر الغذائية ونقلها عبر الدم إلى جميع أنحاء الجسم .

وأشار إلى أن الكمية الموصى بها للأطفال تختلف باختلاف العمر، حيث يحتاج الأطفال إلى ما بين ( 4- 8 أعوام ) 7 أكواب ومن عمر ( 9- 18 عاماً) بحاجة إلى 10 أكواب يومياً، حيث يحتاج جسم الطفل في مرحلة البلوغ إلى مزيد من العناصر الغذائية والسوائل، وبالمقابل يجب تجنّب إعطاء الأطفال الرُّضّع الذين لم يتجاوزوا ستة أشهر من العمر، وذلك لأنّهم يحصلون على كمياتٍ كافية منه عن طريق الرضاعة الطبيعيّة، فالماء يُكوّن ما نسبته 80% من حليب الأم، وقد يتسبّب شربُ الطفل للماء بتقليل الكميّة التي يتناولها من الحليب، أو توقّفه عن الرضاعة في وقت مبكر.