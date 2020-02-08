2.8 مليار لـ 35 مشروع مياه في المناطق الشمالية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سيد زكي



تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كشف محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ل«الخليج»، عن تخصيص 2.8 مليار درهم لتنفيذ 35 مشروع مياه في المناطق الشمالية.

وأوضح: إن الهيئة تستهدف الانتهاء من 7 مشاريع للمياه خلال العام الجاري، بقيمة 304 ملايين درهم، إضافة إلى 28 مشروعاً سيتم إنجازها خلال الأعوام المقبلة بكُلفة تقديرية تبلغ 2.56 مليار درهم.

وأكد أن الهيئة تتبنى مشاريع تنموية مستدامة؛ تحقيقاً لأهداف «مئوية الإمارات 2071»، وترسم الطريق نحو إمارات المستقبل، ورؤية الإمارات؛ لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم 2021، مشدداً على أهمية المحافظة على المياه، وتقليل استهلاكها؛ لضمان استدامة توفرها للأجيال القادمة.

أوضح: إن المشروعات المستقبلية تشمل جميع المناطق؛ ومنها: مشاريع في إمارة أم القيوين تتضمن: إنشاء وتمديد خطي نقل مياه بقطر 1800مم لكل خط من محطة التحلية الجديدة بأم القيوين إلى مركز توزيع المياه بمنطقة الخريجة برأس الخيمة، بكُلفة تقديرية 400 مليون درهم؛ بغرض نقل المياه المنتجة من محطة التحلية إلى مركز التوزيع بمنطقة الخريجة؛ تمهيداً لنقلها وتوزيعها إلى مختلف المناطق بالإمارة.

كما تشمل المشاريع إنشاء وتمديد خط نقل مياه بقطر 1200مم من محطة التحلية الجديدة بأم القيوين إلى مركز توزيع المياه بالإمارة بكُلفة تقديرية 130 مليون درهم؛ بغرض نقل المياه المنتجة من محطة التحلية إلى مركز التوزيع الحالي بالإمارة؛ تمهيداً لنقلها وتوزيعها لمختلف المناطق بأم القيوين وعجمان.

وتتضمن المشاريع إنشاء وتمديد خط نقل مياه من مركز توزيع المياه بمنطقة الخريجة برأس الخيمة إلى مركز توزيع المياه الحالي بكُلفة تقديرية 130 مليون درهم؛ وذلك لنقل المياه المطلوبة إلى مناطق الإمارة المختلفة، إضافة إلى مشروع إنشاء وتمديد خط نقل مياه من محطة التحلية الجديدة بأم القيوين إلى مركز توزيع المياه بمنطقة الخريجة وبطين السمر برأس الخيمة بقيمة تقديرية تبلغ 55 مليون درهم، وبهدف نقل المياه إلى مناطق بإمارة رأس الخيمة.

فيما تعمل الهيئة على إنشاء خزانات مياه سعة 150 مليون جالون بمركز توزيع المياه بالخريجة بكُلفة تقديرية 400 مليون درهم؛ بهدف تخزين المياه التي يتم إنتاجها بمحطة التحلية الجديدة بأم القيوين؛ لنقلها إلى مختلف المناطق.

وتخطط الهيئة بمشروع ربط استراتيجي لشبكات نقل المياه بين شبكتي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة وكهرباء مياه أبوظبي بمنطقة أم القيوين بكُلفة إجمالية 5 ملايين درهم، وتشمل المشاريع إنشاء خزان مياه بسعة 5 ملايين جالون بمركز توزيع المياه بفلج المعلا بأم القيوين؛ لتخزين المياه التي يتم نقلها من مركز توزيع المياه الجديد بالخريجة لنقلها وتوزيعها لمختلف المناطق بكُلفة 24 مليون درهم.



عجمان



قال المدير العام للهيئة: إن المشروعات المستقبلية في إمارة عجمان تتضمن: إنشاء وتمديد خط نقل مياه بقطر 1200مم من مركز توزيع المياه الجديد بمنطقة «الخريجة» إلى مركز توزيع المياه الجديد المقترح بمنطقة الحليو بإمارة عجمان؛ بغرض نقل كميات المياه المطلوبة لمناطق الإمارة المختلفة بكُلفة 160 مليون درهم.

وإنشاء وتمديد خط نقل مياه بقطر 1200مم من مركز توزيع المياه الجديد المقترح بمنطقة الحليو إلى مركز توزيع المياه الحالي بعجمان، بقيمة تقديرية 88 مليون درهم؛ بغرض نقل المياه المطلوبة إلى مناطق مختلفة، إضافة إلى مشروع الربط الاستراتيجي لشبكات نقل المياه بين شبكتي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة وكهرباء مياه دبي بمناطق المدام ومصفوت بكُلفة 5 ملايين درهم.

كما تتضمن المشاريع في عجمان بحسب المدير العام إنشاء خزاني مياه سعة 10 ملايين جالون لكل خزان بمركز توزيع المياه الجديد بمنطقة الحليو، بكُلفة 60 مليون درهم، لتخزين المياه التي يتم نقلها من مركز التوزيع الجديد بالخريجة؛ تمهيداً لنقلها وتوزيعها إلى المناطق، إضافة إلى مشروع إنشاء وتمديد خط نقل مياه من مركز توزيع المياه بعجمان لنقل وتوزيع المياه المطلوبة إلى مناطق متعددة بالإمارة، بكُلفة 65 مليون درهم.



رأس الخيمة



وفي إمارة رأس الخيمة أوضح: إن الهيئة تعمل على إنشاء وتمديد خط نقل مياه من مركز توزيع المياه الجديد المقترح بالخريجة إلى مركز توزيع المياه الجديد المقترح بالغيل برأس الخيمة؛ بغرض نقل كميات المياه المطلوبة لتلك المناطق بكُلفة 200 مليون درهم، إضافة إلى مشروع إنشاء وتمديد خط نقل مياه من مركز توزيع المياه الجديد المقترح بمنطقة الغيل بإمارة رأس الخيمة إلى مركز توزيع المدام؛ وذلك بغرض نقل كميات المياه المطلوبة لتلك المناطق بكُلفة 180 مليون درهم.

وتتضمن المشاريع في الإمارة إنشاء خزاني مياه سعة 10 ملايين جالون لكل مركز توزيع المياه الجديد المقترح بمنطقة الغيل بإمارة رأس الخيمة؛ وذلك لتخزين كميات المياه التي يتم نقلها من مركز توزيع المياه الجديد بالخريجة لنقلها وتوزيعها لمختلف المناطق بكُلفة تقديرية 90 مليون درهم.

فيما تطور الهيئة محطة ضخ المياه القائمة بمحطة البريرات برأس الخيمة؛ بغرض رفع كفاءة محطة الضخ وتوصيل كميات المياه لمختلف المناطق التي تقوم بتغذيتها، بكُلفة تقديرية 25 مليون ردهم.

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الفجيرة ومناطق مختلفة



بينما تتضمن مشاريع إمارة الفجيرة إنشاء خزاني مياه سعة 10 ملايين جالون لكل خزان بمركز توزيع المياه الجديد المقترح بدبا، وخزان مياه بسعة مليون جالون بوادي العبادلة، وخزان مياه بسعة 5 ملايين جالون بالمحترقة؛ وذلك لتخزين كميات المياه التي يتم نقلها من مركز توزيع المياه الجديد بالخريجة، تمهيداً لنقلها وتوزيعها لمختلف مناطق دبا الفجيرة، بكلفة تقديرية للخزانات 45 مليون درهم، إضافة إلى مشروع إنشاء وتركيب محطة ضخ بمركز توزيع المياه الجديد المقترح بالخريجة؛ وذلك بغرض ضخ كميات المياه المطلوبة لمختلف المناطق بقيمة 80 مليون درهم.

وتعمل الهيئة على ربط جميع المناطق بالدولة بشبكة مياه على أعلى المواصفات العالمية؛ منها: مشروع إنشاء وتمديد خط نقل مياه قطر 600مم من مركز توزيع المياه الجديد المقترح بوادي حقيل؛ وذلك لنقل وتوزيع كميات المياه المطلوبة لمناطق وادي حقيل وشمل والشعبيات المختلفة بتلك المناطق بكُلفة 40 مليون درهم، فضلاً عن الخط الاستراتيجي لشبكات نقل المياه بين شبكتي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة وكهرباء مياه أبو ظبي بمنطقة الحنية بمليوني درهم.

كما تعمل على إنشاء وتمديد نظام اسكادا لشبكات النقل الرئيسية بمختلف المناطق 40 مليون درهم، وإنشاء خزاني مياه بسعة مليوني جالون لكل خزان بمركز توزيع المياه الجديد المقترح بوادي حقيل؛ وذلك لتخزين كميات المياه التي سيتم نقلها وتوزيعها لمناطق وادي حقيل وشمل والشعبيات المختلفة بكُلفة تقديرية 14 مليون درهم.



البثنة والغزيمري ووادي العبادلة



وفي مناطق البثنة والغزيمري وكدنا، تعمل الهيئة على إنشاء وتمديد خط نقل مياه قطر 600مم من مركز توزيع المياه الحالي بمسافي إلى تلك المناطق؛ وذلك لنقل وتوزيع كميات المياه المطلوبة للمناطق المختلفة بكُلفة تقديرية تبلغ 65 مليون درهم، إضافة إلى تطوير وتحديث محطة ضخ المياه القائمة بمركز توزيع المياه الحالي بمسافي؛ بغرض رفع كفاءة محطة الضخ، وتوصيل كميات المياه المطلوبة لمختلف المناطق التي تقوم بتغذيتها بكُلفة 20 مليون درهم.

وفي منطقة وادي العبادلة تتضمن المشاريع إنشاء وتمديد خط نقل مياه قطر 400مم من مركز توزيع المياه الجديد المقترح بدبا إلى المنطقة؛ وذلك لنقل وتوزيع كميات المياه المطلوبة بتلك المناطق بكُلفة تقديرية 45 مليون درهم، إضافة إلى إنشاء وتمديد خط نقل مياه قطر 800مم من مركز توزيع المياه الحالي بدبا إلى مركز توزيع المياه الجديد المقترح بدبا لنقل وتوزيع كميات المياه المطلوبة بتلك المناطق بكُلفة 50 مليون ردهم.

بينما في منطقة دبا تهدف الهيئة إلى إنشاء وتركيب محطة ضخ بمركز توزيع المياه الجديد المقترح والحالي بدبا؛ بغرض ضخ كميات المياه المطلوبة بتلك المناطق بكلفة تقديرية 25 مليون درهم.