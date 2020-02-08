الحمـادي: معسكرات ابتكار للطلبة بمشاركـة الجامعـات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم

أعلن وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، عن تركيز الوزارة حالياً، مع عدة جامعات ومراكز ابتكار في الدولة، لتنظيم معسكرات ابتكار وريادة أعمال للطلبة المشاركين في المهرجان، ومنها خليفة للعلوم والتكنولوجيا التي تعمل معها الوزارة منذ عدة سنوات، على إدخال الطلبة في عدة معسكرات، منها معسكر الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بهدف توفير منظومة من هذه المعسكرات لفترة ما بعد المهرجان.

شدد وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية، على هامش المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي يختتم فعالياته اليوم في «فيستفال سيتي دبي»، على ضرورة أن «يُحدِث الطالب بمشروعه أثراً اقتصادياً في الدولة، لأن الاقتصاد المبني على المعرفة يبدأ من مثل هذه المشاريع، ومن ثم نحرص على إعطاء مثل هذه الفرص لطلبتنا لتطوير مشاريعهم واستكمالها»، مضيفاً: «يشارك في المهرجان في دورته الحالية خمسة آلاف طالب وطالبة، قدموا 2470 مشروعاً ابتكارياً، ونسعى إلى مضاعفة عدد الطلبة المشاركين في المهرجان حتى يصل إلى 25 ألف طالب وطالبة».

وقال الحمادي إن الوزارة تطرح عدة محفزات، منها أننا نعمل على تدريب الطلبة منذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني، على الابتكار، ونعزز لديهم المهارات والثقة في النفس والقدرة على البحث والاطلاع، ومن ثم يكون لديهم الدافعية للمشاركة بابتكاراتهم في المحافل والمهرجانات المتخصصة، إضافة إلى أن المشاريع الفائزة في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار سوف يعرضها أصحابها أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك توفر الوزارة الحوافز المادية التي يحصل عليها أصحاب المشاريع الفائزة.

ولفت إلى أن الجوائز التي حددتها الوزارة للطلبة المشاركين في المهرجان، منح دراسية، وتدريب عملي ميداني، سواء داخل الدولة أو خارجها، وهذا يعزز مشاركة الجهات في دعم المنظومة التعليمية واستدامة المخرجات.

وأوضح الحمادي أن الوزارة تمكنت من تغيير المناهج وسياسة تقييم وقياس مستويات الطلبة، واعتمدت أسئلة المهارات وابتعدت عن أسئلة الحفظ والتلقين، خلال خمس سنوات فقط، على الرغم من أن تطوير المنظومة التعليمية يحتاج إلى وقت كافٍ حتى تظهر نتائجه المخطط لها، ومن ثم فإن ما حققته الوزارة يعد إنجازاً كبيراً، وكان وراء هذا الإنجاز دعم القيادة ورغبة المجتمع في تطوير المنظومة التعليمية. وذكر أن الحُلم الذي راودنا قديماً هو أن يكون طلبتنا المبتعثون في أحسن 20 جامعة في العالم، واليوم تحقق الحلم وأصبحوا موجودين حالياً في أفضل الجامعات.

ومن المقرر أن يقدم المهرجان اليوم، 34 جائزة، 18 منها نقدية تقدمها الوزارة للطلبة، إلى جانب 8 جوائز متخصصة، تقدمها عدة جهات مشاركة بالمهرجان و3 جوائز للمشاركين في تحدي «المبتكرون الصغار» إلى جانب 4 جوائز لأفضل معلم من كل فئة من فئات مسابقة الإمارات للعالم الشاب، فضلاً عن جائزة مخصصة لأفضل مدرسة مشاركة، وتبلغ قيمة الجوائز النقدية 326 ألف درهم.

وبلغ عدد المشاريع المسجلة للمشاركة في مسابقة الإمارات للعالم الشاب 2020، 2472 مشروعاً ل5791 طالباً وطالبة، في 427 مدرسة، مقابل 912 مشروعاً ل2100 طالب وطالبة من 271 مدرسة في العام، ويتنافس 238 طالباً من 66 مدرسة على جائزة الإمارات للعالم الشاب والتي يعلن عن الفائز فيها اليوم، حيث عرض الطلبة من خلال مشاركتهم في فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 100 مشروع ابتكاري.

وشهدت اليوم الرابع من المهرجان، عدداً من الفعاليات التي تستلهم أبرز الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالابتكار والإبداع ويترجمها على أرض الواقع من خلال مشاريع طلابية ملهمة تجسد خلاصة أفكار وجهود الطلبة في مختلف مراحل التعليم، في العديد من المجالات المتصلة بالمجتمع والبيئة والاستدامة، فضلاً عن استعراض العديد من مشاريع الطلبة الابتكارية المقدمة في المهرجان، في وقت سجل المهرجان العائلي أكبر نسبة حضور للطلبة وعائلاتهم، منذ الانطلاق، وتوافد على ركن العلوم أعداد كبيرة من الأطفال وأسرهم، إذ قُدِّمت العديد من الفقرات الترفيهية العلمية التي تفاعل معها جموع الطلبة.