استعراض ترتيبات تمرين «أمن الخليج العربي 2»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

ترأس الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المشتركة لتمرين «أمن الخليج العربي 2» اجتماع اللجنة العليا المشتركة للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 2»، الذي عقد في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي قبيل انطلاق هذا التمرين التعبوي المهم، والذي تستضيفه الإمارات هذا الشهر.

واطلع وكيل الوزارة بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الداخلية وأعضاء اللجنة العليا للتمرين على سير وصول الوفود المشاركة من الدول الخليجية الشقيقة، واحتياجات الفرق، ونتائج الاجتماعات، وورش العمل للفرق التخصصية من الدول الأعضاء المشاركة في التمرين، والترتيبات الأخيرة لخطط التمرين والسيناريوهات المعدة إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالتمرين.

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