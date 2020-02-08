حزب سوداني: لقاء البرهان ونتنياهو حضرت له الإمارات وواشنطن

الخرطوم / الخليج 365

اعتبر الحزب الشيوعي بالسودان، الجمعة، أن لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشكل بداية تطبيع مع إسرائيل، جرى التحضير لها من قبل الإدارة الأمريكية والإمارات، لضرب الثورة السودانية.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الخليج 365، صادر عن الحزب الذي يعد أحد مكونات تحالف "الإجماع الوطني"، المنضوي تحت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات بالبلاد.

وقال الحزب إن "الاجتماع الدوري للجنة المركزية للحزب ناقش، الجمعة، المستجدات السياسية والوضع الإقتصادي وبعض القضايا التنظيمية الخاصة".

وأضاف أن "اللقاء لم يكن حدثا معزولا، بل بداية لعملية التطبيع أو مبادرة مشتركة؛ فالخطوة مدروسة تم التحضير لها من قبل الإدارة الأمريكية وحكومة الإمارات العربية، ولذلك جاء اللقاء ضمن هجمة متتابعة الحلقات غايتها ضرب ثورة ديسمبر العظيمة، والاستمرار في حرف مسارها والتنفيذ الكامل لمشروع الهبوط الناعم".

وتابع أن مشاركة البرهان في اللقاء يعد "خرقا واضحا للوثيقة الدستورية، واستيلاء غير مشروع لدور الحكومة المدنية في مجال السياسة الخارجية".

وحذر من أن "هذا الوضع، وخاصة مشاركة البرهان في اللقاء؛ يهدف لإضعاف دور الحكومة المدنية، ويسير في طريق تمكين المكون العسكري من السيطرة على مفاصل الدولة، مما يؤثر سلبا علي نضال جماهير الشعب السوداني".

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وأردف أن اللقاء "جاء لإنفاذ وجلب التأييد لصفقة القرن الأمريكية، ولتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وجر الحكومات العربية للمشاركة في المشروع الإمبريالي في المنطقة، ولإيقاف نضال الشعوب العربية في العراق ولبنان والسودان والأردن، الهادف لإنتزاع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والسياسية".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من الأطراف الواردة ببيان الحزب السوداني.

والإثنين، كشف مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عبر "تويتر"، عن لقاء نتنياهو والبرهان، مضيفًا أنهما اتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ، في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، للتسوية في الشرق الأوسط، وتُعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن" المزعومة.

وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان مع إسرائيل بمعاهدتي سلام، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

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