في جولة “ركلات الجزاء” #الهلال يبتعد و #النصر ينزف

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الخليج - حسن القبيسي
ابتعد الهلال في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بثلاث نقاط بعد أن كسب ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتعادل منافسه المباشر النصر مع ضيفه الفتح، و حقق الأهلي فوزاً ثميناً على ضيفه الاتفاق بثلاثة مقابل هدفين .
وفي أبها حقق الوحدة فوزاً كبيراً على مضيفه أبها بأربعة أهداف لهدف ، وهذه هي الخسارة الرابعة لأبها على التوالي ، وخسر التعاون من الاتحاد بهدفين لهدف ، كما انتزع الفيصلي فوزاً غالياً من أمام الشباب بهدفين لهدف ، وخسر الفيحاء من الحزم بأربعة أهداف مقابل هدفين ، وفي صراع القاع تعادل ضمك مع منافسه العدالة بهدف لكلاُ منها .
وتستحق هذه الجولة أن يطلق عليها جولة ركلات الجزاء حيث أحتسب فيها 11 ركلة جزاء سجل منها 9 و ضاعت 2 ، حيث شهد لقاء الهلال والرائد 5 ركلات جزاء ، ومباراة الأهلي والاتفاق 3 ركلات جزاء ، بينما احتسب للنصر والعدالة والفيصلي ركلة جزاء .
وسجل في هذه الجولة 30 هف حيث شهدت مباراة الحزم والفيحاء تسجيل أكثر عدد من الأهداف في هذه الجولة وهي 6 اهداف ومباراة أبها والوحدة 5 أهداف .
وفي صراع الهدافين لا زال مهاجم الهلال قوميز في الصدارة حيث سجل 14 هدف منها 3 من ضربات جزاء ، يليه حمد الله بـ 13 هدف منها 4 أهداف من ضربات جزاء فمهاجم الأهلي الغائب عمر السومة بـ 11 هدف منها هدف من ضربة جزاء .
وبعد نهاية الجولة الـ 17 لازال هجوم الهلال الأقوى حيث سجل 47 هدف ، يليه الأهلي بـ 33 هدف ، ثم التعاون و النصر و الوحدة بـ 26 هدف ، واستقبلت شباك الفتح 32 هدف والعدالة 33 وضمك والذي يعتبر أضعف خطوط الدفاع حيث إستقبل 34 هدف .
وفيما يلي ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :
1- الهلال 38 نقطة
2- النصر 35 نقطة
3- الأهلي 33 نقطة
4-الوحدة 30 نقطة
5-التعاون 27 نقطة
6-الفيصلي 27 نقطة
7-الرائد 27نقطة
8-الشباب 25 نقطة
9-أبها 23 نقطة
10-الفيحاء 21 نقطة
11-الإتفاق 20نقطة
12-الإتحاد 19 نقطة
13-الحزم 19 نقطة
14-العدالة 12 نقطة
15-الفتح 11نقطة
16-ضمك 11نقطة
وستقام مباريات الجولة الـ 18 أيام الاثنين والخميس والجمعة والسبت
الاثنين 20:00 الاتحاد *ضمك
الخميس 15:30 الاتفاق * الحزم
18:30 الفيحاء* الهلال
الجمعة 15:30 العدالة * التعاون
18:25 الشباب* النصر
20:25 الوحدة * الأهلي
السبت 15:55 الرائد * أبها
18:10 الفتح * الفيصلي
كانت هذه تفاصيل خبر في جولة “ركلات الجزاء” #الهلال يبتعد و #النصر ينزف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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