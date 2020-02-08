في جولة “ركلات الجزاء” #الهلال يبتعد و #النصر ينزف

الخليج - حسن القبيسي

ابتعد الهلال في صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بثلاث نقاط بعد أن كسب ضيفه الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وتعادل منافسه المباشر النصر مع ضيفه الفتح، و حقق الأهلي فوزاً ثميناً على ضيفه الاتفاق بثلاثة مقابل هدفين .

وفي أبها حقق الوحدة فوزاً كبيراً على مضيفه أبها بأربعة أهداف لهدف ، وهذه هي الخسارة الرابعة لأبها على التوالي ، وخسر التعاون من الاتحاد بهدفين لهدف ، كما انتزع الفيصلي فوزاً غالياً من أمام الشباب بهدفين لهدف ، وخسر الفيحاء من الحزم بأربعة أهداف مقابل هدفين ، وفي صراع القاع تعادل ضمك مع منافسه العدالة بهدف لكلاُ منها .

وتستحق هذه الجولة أن يطلق عليها جولة ركلات الجزاء حيث أحتسب فيها 11 ركلة جزاء سجل منها 9 و ضاعت 2 ، حيث شهد لقاء الهلال والرائد 5 ركلات جزاء ، ومباراة الأهلي والاتفاق 3 ركلات جزاء ، بينما احتسب للنصر والعدالة والفيصلي ركلة جزاء .

وسجل في هذه الجولة 30 هف حيث شهدت مباراة الحزم والفيحاء تسجيل أكثر عدد من الأهداف في هذه الجولة وهي 6 اهداف ومباراة أبها والوحدة 5 أهداف .

وفي صراع الهدافين لا زال مهاجم الهلال قوميز في الصدارة حيث سجل 14 هدف منها 3 من ضربات جزاء ، يليه حمد الله بـ 13 هدف منها 4 أهداف من ضربات جزاء فمهاجم الأهلي الغائب عمر السومة بـ 11 هدف منها هدف من ضربة جزاء .

وبعد نهاية الجولة الـ 17 لازال هجوم الهلال الأقوى حيث سجل 47 هدف ، يليه الأهلي بـ 33 هدف ، ثم التعاون و النصر و الوحدة بـ 26 هدف ، واستقبلت شباك الفتح 32 هدف والعدالة 33 وضمك والذي يعتبر أضعف خطوط الدفاع حيث إستقبل 34 هدف .

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وفيما يلي ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :

1- الهلال 38 نقطة

2- النصر 35 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4-الوحدة 30 نقطة

5-التعاون 27 نقطة

6-الفيصلي 27 نقطة

7-الرائد 27نقطة

8-الشباب 25 نقطة

9-أبها 23 نقطة

10-الفيحاء 21 نقطة

11-الإتفاق 20نقطة

12-الإتحاد 19 نقطة

13-الحزم 19 نقطة

14-العدالة 12 نقطة

15-الفتح 11نقطة

16-ضمك 11نقطة

وستقام مباريات الجولة الـ 18 أيام الاثنين والخميس والجمعة والسبت

الاثنين 20:00 الاتحاد *ضمك

الخميس 15:30 الاتفاق * الحزم

18:30 الفيحاء* الهلال

الجمعة 15:30 العدالة * التعاون

18:25 الشباب* النصر

20:25 الوحدة * الأهلي

السبت 15:55 الرائد * أبها

18:10 الفتح * الفيصلي