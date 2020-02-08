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شكرا لقرائتكم خبر عن مناشدة من مدينة الملك فهد الطبية للتبرع بالدم.. شاهد كيف تفاعل المواطنون؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهدت مدينة الملك فهد الطبية، أمس الجمعة، إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين للتبرع بالدم، مُلبيين مناشدة للتبرع لصالح المرضى.
ونشرت مدينة الملك فهد الطبية عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” صوراً للمواطنين وهم يقبلون بشكل كبير للتبرع بالدم، وعلقت قائلة: “المجتمع السعودييا زين ترابطه.. قلنا إخوانكم المرضىمحتاجين تبرعكم اليوم الجمعة،وقالوا: لبيه حاضرين لهم.. الله يكتب أجركم”.
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