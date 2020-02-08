شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من أمير مكة.. إغلاق مطعم تصدر منه أصوات الموسيقى وإحالة مالكه للجهات المختصة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم، مطعماً تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية. وذكرت إمارة مكة في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”: “بتوجيه أمير منطقة مكة خالد الفيصل.. شرطة المنطقة تغلق مطعماً تصدر منه أصوات الموسيقى داخل منطقة سكنية وإحالة مالكه للجهات المختصة”.

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