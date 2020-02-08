شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي طريقة تحويل إيداع الدعم من بنك إلى آخر؟.. توضيح من «حساب المواطن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال برنامج حساب المواطن إن طريقة تحويل المستفيد من بنك إلى آخر تتم من خلال تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الدعم يتم صرفه في حال كان المستفيد مستحقًا الدعم على الآيبان السابق لحين التأكد من الآيبان الجديد.

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وأوضح حساب المواطن في تغريدةبحساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ردًا على أحد المستفيدين أنه بالإمكان تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي )، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب.

وحول إمكانية زيادة الدعم في حال الحصول على قروض، أكد حساب المواطن أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل «التأمينات- التقاعد».