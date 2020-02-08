الإمارات واسبانيا تجريان محادثات عسكرية









اسماء السيد - ابوظبي: أجرت وزارتا الدفاع الإماراتية والاسبانية محادثات الجمعة حول التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.

والتقى اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية، مع أنخل أوليفارس وزير الدولة لشؤون الدفاع في اسبانيا.

وجرى خلال اللقاء في مقر وزارة الدفاع الإسبانية بحضور ضباط من الجانبين وأعضاء سفارة الإمارات في مدريد، بحث "علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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كما التقى البلوشي الأدميرال بحري سانتياغو غونزاليس غوميز المدير العام للمعدات والتسليح بوزارة الدفاع الإسبانية، حيث "تم استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وبخاصة في مجال الصناعات الدفاعية"، وفقا للبيان الإماراتي.

وشارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية في الاجتماع الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية مع وزارة الدفاع الاسبانية، حيث تم "بحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية".

وتم مناقشة مشاركة كل من الشركات الدفاعية الإماراتية والاسبانية في المعارض الدفاعية التي تقام في البلدين، "وإيجاد فرص الشراكة بينهما".