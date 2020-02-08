شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يبحث مع نظيره التونسى خطة التحرك فى مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع الرئيس التونسى قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل الخطة العربية تجاه التحرك فى مجلس الأمن الدولي، خاصة وأن تونس هى العضو غير الدائم فى المجلس عن المنطقة العربية عن عامى 2020 و2021.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أثني، خلال الاتصال الهاتفى الذى جرى مع نظيره التونسى اليوم على مواقف تونس الداعمة للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وعلى مواقف تونس الثابتة والتى تؤشر لعمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

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بدوره، أكد الرئيس التونسى دعم تونس المطلق لفلسطين وشعبها وقيادتها، ولنضالها العادل وصولا إلى حريتها واستقلالها.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور، فيما وجه الرئيس التونسى الدعوة للرئيس الفلسطينى محمود عباس لزيارة بلاده.