الجيش التركي يعزز نقاط المراقبة بإدلب بناقلات جند مدرعة

هطاي/ براق ميلي، جم كانجو، الخليج 365
عزز الجيش التركي نقاط المراقبة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا عبر تزويدها بناقلات جند مدرعة.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن الناقلات القادمة على متن شاحنات من ولايات عدة، وصلت قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي البلاد.
وأشار إلى أنه تم إنزال الناقلات من الشاحنات، وتوجهها نحو نقاط المراقبة في إدلب وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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