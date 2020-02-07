قصف قوات حفتر يوقف الملاحة في مطار معيتيقة لفترة وجيزة

طرابلس/ أنس جانلي/ الخليج 365

استأنفت الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد تعليقها لفترة وجيزة، إثر تعرضه لقصف صاروخي من جانب مليشيات خليفة حفتر.

وأفاد مسؤولون بالمطار للأناضول أن الرحلات عادت إلى طبيعتها بعد الهجوم الصاروخي الذي نفذته مليشيات حفتر.

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت قناة ليبيا الأحرار (غير حكومية) عن وكيل وزارة المواصلات الليبي هشام أبوشكيوات قوله إنه تم تعليق حركة الملاحة بمطار معيتيقة مؤقتا بعد قصفه بقذائف صاروخية من قبل ميليشيا حفتر.

الأمر نفسه أكده الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي في تصريحات للأناضول.

Advertisements

وقال المجعي إن مطار معيتيقة تعرض اليوم لقصف صاروخي مصدره مليشيات حفتر ولم تحدث أي خسائر بشرية نتيجة الاستهداف.

ويتكرر قصف العاصمة طرابلس ومطارها الرئيسي معيتيقة رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية، منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما يمثل هجوم حفتر المتواصل على طرابلس منذ أبريل/ نيسان الماضي، تحديًا لمؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير الماضي، بمشاركة دولية، شد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.