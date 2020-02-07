شهيد فلسطيني و40 مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

فلسطين / أيسر العيس / الخليج 365

استشهد فلسطيني وأصيب 40 آخرون، الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد الشاب بدر نضال أحمد نافلة (19 عاما)، متأثرا بجروح حرجة للغاية؛ نتيجة إصابته بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي بالرقبة.

وأصيب نافلة وفق الصحة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في بلدة قفين بطولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

بدورها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 40 إصابة، توزعت بين الإصابة بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع.

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وبينت أن من بين الإصابات، واحدة بالرصاص الحي، وسبعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

ولفتت إلى إصابة 32 فلسطينيا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأشارت أن الإصابات وقعت خلال مواجهات جرت في قرى كفر قدوم وقفين وعزون، شمالي الضفة.

وأوضحت الجمعية (غير حكومية) أنه تم نقل 3 إصابات للمستشفى لتلقي العلاج، وتم التعامل مع البقية ميدانيا.

ومنذ الأربعاء تشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على "صفقة القرن" المزعومة، أدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، ثلاثة منهم شمالي الضفة، وواحد في جنوبها، وآخر في القدس المحتلة.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.