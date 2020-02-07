شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات»: يجوز للمستفيد الجمع بين وظيفتين باشتراك واحد بمجموع الأجور والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.
جاء ذلك رداً على أحد المواطنين الذي تساءل قائلاً: «مشترك في التأمينات بعقد عمل كامل وعقد عمل جزئي هل تحسب مدد الاشتراك كل الوظيفتين معًا أم كل واحدة على حدة؟.
وأوضحت «التأمينات الاجتماعية» ردًا على إحدى المستفيدات أنه يحق للمشترك رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه بموجب أحكام النظام الجديد عن مدة اشتراك سابقة إذا عاد إلى العمل الخاضع ، ولرد التعويض، اشترطت التأمينات الاجتماعية أن يبدي المشترك رغبته في إعادة احتساب المدة، وأن يرد مبلغ التعويض كاملًا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته.
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