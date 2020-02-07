شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«أرامكو»: نجحنا في التصدي لهجمات إلكترونية عبر برمجيات خبيثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال كبير مسؤولي أمن المعلومات في شركة “أرامكو السعودية”، عملاق النفط العالمي، إن الشركة شهدت زيادة في محاولات الهجمات الإلكترونية منذ الربع الأخير من عام 2019، ونجحت الشركة في مواجهتها حتى الآن، غير أنه لم يحدد الجهة التي تقف وراء الهجمات على الشركة.

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وأكد خالد الحربي، كبير مسؤولي أمن المعلومات في “أرامكو”، لوكالة “رويترز”، أن الهجمات تمّ إحباطها في مراحلها الأولى، متوقعاً استمرار الهجمات .

وأشار “الحربي”، إلى أنه كانت هناك محاولات للتسلل إلى “أرامكو” عبر برمجيات خبيثة (Emotet)، وهو برنامج ضار نشط على مستوى العالم، لكن تمّ منعه بنجاح.