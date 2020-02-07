شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام مواطن بسداد مستحقات 7 سنوات متأخرة لعاملته المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أغلق مكتب العمل بالرياض ملف قضية مستحقات عاملة منزلية سريلانكية، وأنهى معاناتها لعدم تسلمها مستحقاتها المتراكمة منذ 7 سنوات. Advertisements وأوضح مدير مكتب العمل بالرياض عبدالكريم عسيري، أنهم تلقوا شكوى من السفارة السريلانكية، تفيد بأن العاملة لم تتسلم رواتبها طيلة 7 سنوات. وأضاف عسيري، أن إدارة الدعم والمساندة بمكتب عمل الرياض باشرت الدعوى، والتحقق من صحتها، وتم استدعاء الكفيل واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإلزامه بتسديد كافة مستحقات العاملة المتأخرة.

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