دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تعمل الشركات الصينية المصنعة للهواتف هواوي، شاومي، أوبو وفيفو على توفير منصة عالمية مشتركة للمطورين تحت اسم تحالف خدمة المطوريين العالمي (GDSA) ليكون سلاحها في مواجهة هينمة جوجل على خدمات الهواتف وفقاً لتقرير وكالة رويترز.

ويأتي دور منصة GDSA في تسهيل عمل المطوريين ومصميم الألعاب والموسيقى والأفلام والأنواع الأخرى من التطبيقات لتسويق منتجاتهم حول العالم دون قيود حسب ما أفاد مقربين من خطة الشركات الصينية.

فيما من المتوقع أن تنطلق المنصة في شهر مارس المقبل حسب ما أفاد المصدر؛ لكن ليس هنالك ضمانات إذا ما كان سيتم إطلاقها في الفترة المحددة أم لا؛ ولاسيما بعد أزمة فايروس كورونا التي لازالت تلقي بتأثيراتها السلبية على الشركات التقنية.

فيما أظهر نموذج للموقع المفترض للمنصة أن خدمات المنصة ستغطى 9 مناطق مختلفة حول العالم بشكل مبدئي تشمل كل من الهند وإندونيسيا وروسيا.

وتعلقياً على التقرير صرح الناطق الرسمي باسم شاومي أن الاتحاد لا يرمي لتحدي شركة جوجل كما أنكر مشاركة العملاق الصيني هواوي فيه؛ بينما كان بيان كل من فيفو وأوبو التابعات لشركة BBK خاليات من الإشارة لهواوي أصلا، ولم تعلق الأخيرة بدورها على الموضوع.

Advertisements

وبالنظر لهيمنة شركة جوجل على قطاع خدمات وتطبيقات هواتف الأندرويد حيث أن إيرادات متجر بلاي وصلت لـ 8.8 مليار دولار خلال 2019، يمكن القول في حال نجاح الإتحاد الصيني في خطته وتوفير منصة قوية لتسويق المطوريين وصناع التطبيقات لمنتجاتهم مع مراعاة وسائل الأمان سيكون لذلك جل الأثر على عملاق البرميجات الأمريكي بكل تأكيد.

حيث أن الشركات الصينية الأربعة تهيمن على نسبة 40.1% من شحنات الهواتف في السوق العالمي حسب أخر إحصائيات IDC، مما يجعل فرصة تحقيق النجاح عبر منصة GDSA واردة وسيكون المستفيد الأكبر منها هواوي المحرومة من وصول هواتفها الجديدة لخدمات جوجل.

المصدر

رويترز

التدوينة شركات الهواتف الصينية تتحد لمواجهة هيمنة خدمات جوجل (تقرير) ظهرت أولاً على عالم التقنية.