اخبار الخليج

الأمم المتحدة تعلن وجود 27 ألف إرهابى أجنبى فى العراق وسوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن وجود 27 ألف إرهابى أجنبى فى العراق وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس إدارة مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، اليوم الجمعة، عن وجود حوالى 27 ألف إرهابى أجنبى فى سوريا والعراق.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن فورونكوف قوله : "يجب أن نبقى متوحدين من أجل مكافحة هذا الشر . (داعش) واصلت محاولاتها بالرجوع واستعادة قدراتها على إجراء عمليات دولية صعبة. خلايا داعش الإقليمية تواصل التمسك باستراتيجية الترسخ فى أماكن النزاعات مستغلاً المشاكل المحلية".

Advertisements

وأضاف أنه "من المتوقع أنه بسبب العدد الكبير للإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى العراق وسوريا، سيستمرون بتشكيل خطر على الأفق القريب والمتوسط والبعيد".

وأوضح فورونكوف أن "عدد هؤلاء الإرهابيين يقدر بـ20 إلى27 ألف شخص".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلن وجود 27 ألف إرهابى أجنبى فى العراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا