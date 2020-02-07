شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 36 عنصرًا حوثيًا بنيران الجيش اليمنى فى مديرية نهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وأصيب العشرات من مليشيات الحوثى الانقلابية، اليوم الجمعة، بنيران الجيش الوطنى اليمنى وطيران تحالف دعم الشرعية فى مديرية نهم شرقى صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمني، أن قوات الجيش اليمنى استدرجوا مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثى إلى كمين محكم بالقرب من جبال صلب بمديرية نهم، صباح اليوم، ونتج عنه مصرع 36 عنصرًا حوثيًا وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية كانت بحوزة الميليشيات.

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وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش اليمنى استهدفت تعزيزات وآليات وعربة مدرعة تابعة للمليشيات الحوثية فى منطقة نجد العتق وتمكنت من تدميرها بالكامل.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف بثلاث غارات جوّية تعزيزات لميليشيات الحوثى غرب وادى نملة جنوب مديرية نهم، وأسفرت الغارات عن تدمير عربة مدرعة وطقمين كانا يحملان تعزيز ومقتل كل من كانوا على متنهما.