مقتل ثلاثة صيادين مصريين جراء لغم "حوثي" قبالة سواحل اليمن

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365
أعلن التحالف العربي، الجمعة، مقتل 3 صيادين مصريين وإصابة 3 آخرين، جراء انفجار لغم بحري "زرعته جماعة الحوثي" قبالة السواحل اليمنية، جنوب البحر الأحمر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قوله إن 3 بحارة مصريين لقوا حتفهم وأصيب 3 آخرون في انفجار لغم زرعه الحوثيون جنوب البحر الأحمر.
وذكر المصدر، أن قوات التحالف البحرية نفذت عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر، نتيجة انفجار اللغم.
وأضاف أن "استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في نشر وزراعة الألغام البحرية، يمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
وحتى ساعة نشر الخبر، لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من قبل جماعة أنصار الله "الحوثيين"، حول ما أورده المالكي.
وكانت قوات التحالف قد أعلنت تدمير نحو 137 لغما بحريا نشرها الحوثيون عشوائيا بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، كما ورد في تقارير إعلامية سابقة.
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