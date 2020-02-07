حماس: الانتفاضة الشعبية المسار الصحيح للرد على "صفقة القرن"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، أن "الانتفاضة الشعبية هي المسار الصحيح للرد على صفقة القرن" المزعومة.

وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي للحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "ما يجري في الضفة الغربية من تصاعد أعمال المقاومة هو تعبير عن رفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن".

وشدد على أن "تفعيل المقاومة والانتفاضة هو الرد الذي يمكن الاعتماد عليه لصد العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا".

ولفت إلى أن حركته "تسعى جاهدة لتوحيد الجهود الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن".

واعتبر أن "إيجاد استراتيجية فلسطينية موحدة هو ضرورة وطنية من أجل مواجهة صفقة القرن".

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وأكد أن حركته "جاهزة لأي لقاء وطني لمواجهة الصفقة".

وأوضح أن "أجندة اللقاء الوطني في غزة يجب أن تتركز على صفقة القرن وسبل مواجهتها".

وأشار إلى أن "زيارات رئيس الحركة إسماعيل هنية للدول تأتي في إطار تحشيد الجهود الرسمية والشعبية لنصرة القضية الفلسطينية، ولمواجهة صفقة القرن".

ويجري هنية جولة خارجية منذ 7 ديسمبر/كانون الأول 2019، بدأها بزيارة مصر، وشملت دولا عربية وإسلامية.

وتشهد الضفة الغربية منذ أيام مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على "صفقة القرن" المزعومة.

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